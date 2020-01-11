不分區立委出爐 吳斯懷王婉諭蔡壁如進立院

34席不分區立委名單出爐，吳斯懷（左起）、王婉諭、蔡壁如進立院。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北11日電）立委選舉結果出爐，在34席的不分區立委部分，藍綠陣營共囊括26席；選舉過程中，國民黨提名的退將吳斯懷、前警大教授葉毓蘭，雖飽受外界議論，也成為對手陣營攻擊對象，但最後都順利當選不分區立委。

此外，時代力量提名的「小燈泡媽媽」王婉諭等3人，以及台灣民眾黨提名的前台北市政府勞動局長賴香伶及前台北市府顧問蔡壁如等5人，成為新任不分區立委。

2016年的不分區立委席次，民進黨有18席，國民黨11席，親民黨與時代力量分別是3席和2席。2020年立委選舉，不分區參選爆炸，多達19個政黨、共217人搶攻。

不分區立委34席依照政黨得票率分配席次，根據中選會網站資料，這次有4個政黨跨越5%得票門檻，可獲分配不分區，包括民進黨獲481萬1241票、得票率約33.98%；國民黨獲472萬3504票、得票率33.36%；台灣民眾黨158萬8806票、得票率11.22%；時代力量109萬8100票、得票率7.75%。

中選會主委李進勇今晚宣布，不分區立委席次分別為民進黨13席、國民黨13席、台灣民眾黨5席與時代力量3席。

不分區立委當選名單，民進黨部分依序為，吳玉琴、洪申翰、范雲、羅美玲、邱泰源、周春米、游錫堃、柯建銘、管碧玲、莊瑞雄、沈發惠、林楚茵、湯蕙禎。

國民黨部分，國民黨不分區立委當選名單為，曾銘宗、葉毓蘭、李貴敏、吳斯懷、鄭麗文、林文瑞、廖婉汝、翁重鈞、吳怡玎、陳以信、張育美、李德維、溫玉霞。

時代力量不分區立委當選名單陳椒華、邱顯智、王婉諭，列時力不分區名單第4名的現任立委、立院戰神黃國昌，未能當選。

台灣民眾黨當選名單為賴香伶、張其錄、高虹安、邱臣遠、蔡壁如。

另外，親民黨得票率3.66%、台灣基進約3.16%、綠黨2.41%、新黨1.04%，與一邊一國行動黨1.02%，皆未跨越5%的門檻，無法分配不分區立委席次。

確定當選名單，以中選為公布為準。（編輯：張均懋）1090111