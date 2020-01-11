王婉諭乘著小燈泡的愛 期許照亮台灣

（中央社記者蕭博文台北11日電）從鏡頭前強忍悲痛的「非典型受害者」，到露出微笑拜票的時代力量不分區立委候選人，小燈泡媽媽王婉諭訴求乘著小燈泡的愛前進國會，照亮孩子的未來。

105年3月28日上午，患有思覺失調症的王姓男子在台北市內湖區，當著王婉諭面前，當街持刀砍殺3歲女童小燈泡，凶殘行徑震驚社會。

曾是科技業行銷經理的王婉諭案發時已是全職媽媽，瞬間失去愛女，被迫成為新聞中的被害人母親角色。

王婉諭站在鏡頭前，噙淚敘述事發過程，「希望能從根本，從家庭、從教育，讓這樣子的人消失在社會上面」，呼籲政府能夠做些事情，讓媽媽安心帶小孩、安心工作，令外界對她的堅強、冷靜印象深刻，更被評為「非典型受害者」。

導演吳念真在推薦影片中說道，案發時大家只能在電視前驚慌、憤怒、哀傷、擔憂，在電視上卻看到極力控制情緒的母親，用非常理智的聲音，去表達她對這事件的意見，「而在霎那間，她把我們所有的哀傷、憤怒、擔憂的底線往上提升。」

105年11月，王婉諭受總統蔡英文邀請擔任司法改革國是會議籌備委員會委員，隨後以全職媽媽身分擔任司改國是會議第一分組委員，以自身經歷主張被害人家屬的訴訟參與、資訊諮詢權、陳述意見權。

在案件審理過程中，王婉諭多次淚灑法庭，卻也期待未來社會重大犯罪案件，能探討犯罪心理成因，共同防制犯罪發生，「我們需要拆彈人員，而不只是等到爆炸之後清理現場」。

時代力量去年11月12日公布不分區名單，王婉諭赫然在列。時代力量人士透露，名單公布前一天王婉諭仍因心理壓力因素婉拒，最後在擔任王婉諭告訴代理人的律師、前時力秘書長陳孟秀等人居中穿梭，王婉諭才點頭同意。

王婉諭在臉書寫道，當時代力量詢問她是否願意接受不分區提名，其實非常猶豫，直到先生鼓勵、支持她，如果可以為台灣做點事、為社會多發聲，何不嘗試看看？幾經思考後同意接受。

王婉諭提到，身為犯罪被害者家屬，才體悟到原來司法距離人民有多麼遙遠，期待犯罪被害人在司法上地位能提升，也非常在意社會安全網的健全，將致力推動兒童人權、改善教育環境、友善育兒政策，並希望透過科技業背景，為台灣產業轉型、新創事業都有所貢獻。

王婉諭投入選戰後，穿起時力的黃色夾克，有別於過去在媒體前的形象，終於露出笑靨，走上街頭、走進攝影棚、走上講台，用溫暖的訴求，力拚進入國會，承諾帶著小燈泡的愛，繼續照亮社會。（編輯：李亨山）1090111