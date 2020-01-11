蔡總統從谷底到高峰 變身辣台妹逆轉勝

總統蔡英文11日以突破800萬大觀的歷史性高票贏得2020總統大選，她11日晚間向全台人民發表談話時表示，能夠領導台灣這個國家，是她畢生最大的榮幸。中央社記者吳家昇攝 109年1月11日

（中央社記者溫貴香台北11日電）歷經九合一選舉挫敗，總統蔡英文重新出發，這一年來以主權牌對決習近平的一國兩制，捍衛主權的辣台妹形象，再次將她送上了權力的高峰，粉碎藍營重返執政美夢。

蔡英文在民進黨內是異數。她不是出自傳統反對運動的脈絡，也非美麗島或律師世代，2008年意外當上民進黨主席，尚對政治運作相當陌生；短短8年內讓民進黨谷底翻身，帶領民進黨重返執政，更成為順利連任的首位女總統，成為台灣政治史上一大驚奇。

蔡總統的父親蔡潔生是成功的商人，她的出身和一般富裕家庭的好學生沒有兩樣，取得博士學位後返國教書，雖然此一期間也出任陸委會及國安會諮詢委員，但基本上仍是單純學者。

2000年蔡英文獲前總統陳水扁延攬出任陸委會主委，初試啼聲表現亮眼，備詢台舌戰立委屢屢大出風頭，當時外號「白玫瑰」顯示她仍是政壇新手。直到2008年出任黨主席之前，蔡英文雖已歷練不分區立委及行政院副院長等職務，但仍以行政歷練為主。

直到民進黨2008失去政權，蔡英文在群龍無首的情況下毅然接任黨主席，政治這門課從頭學起。2010年民進黨在直轄市長選舉中，拿下5都中的2都，2012年蔡首次出馬選總統只輸80萬票，一路上披荊斬棘，民進黨票數一直在成長。

2018年的九合一選舉，是這10年來民進黨最大的挫敗，蔡總統一度被看衰無法連任，但她卻能很快從失敗中站起來。民進黨人士認為，蔡英文勤於學習及反省，個性堅毅，因此才能帶民進黨走得這麼遠。

民進黨高層也指出，2020大選的蔡英文不同於2016年的蔡英文，3年多執政的磨合加上2018年九合一選舉的重挫，2020的蔡英文變身為2.0版的蔡總統。

黨內人士說，九合一選舉失敗，蔡總統經檢討反省，加上抵抗中國壓力，建立起辣台妹、辣台派形象。總統初選勝出後，副手人選，黨內兩派角力，但蔡英文主動放下初選恩怨，力主最有勝算的英德配，扮演桶箍的角色，展現了領導人的格局。

以美中貿易大戰為例，核心高層透露，總統因為過去參與國際談判的經驗、判斷精準且有經驗、掌握方向，但開會時幕僚也會反駁總統的說法，但總統不會生氣，把問題釐清，提出藥方，綜整各方意見後做出明確決策，絕不躁進。

副總統陳建仁也說，處理年改案儘管阻力很大，但蔡總統相當堅持，也凸顯她的抗壓性、沉穩、堅持的人格特質。立法院副院長蔡其昌認為，蔡總統與對手韓國瑜的不同，就是蔡英文會在反省改進之後繼續往前走。

不可諱言，蔡總統在首任總統任內，外有中國壓力，內有重大政策遭到挑戰、九合一期中選戰遭重挫，包括論文案、被譏為讀稿機等個人議題，也成為攻擊焦點，但她理性、冷靜的風格，經常讓對手的出拳像是打在棉花上，難以延續火力。

從2018年年底走到2020年初的總統大選，不過短短一年時間，蔡總統從谷底攀升到高峰，如同是洗了一場三溫暖，而連任之後，還有更多的事要做。除了短期的政院及國會等人事布局外，國際兩岸上的挑戰持續，今年11月的美國總統選舉結果，都會牽動美中台三方關係。

立委李俊俋也認為，總統連任後還是要談談憲政改革，包括18歲公民權、甚至憲政體制問題，都應該要討論。（編輯：趙蔚蘭）1090111