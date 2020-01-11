學者：反送中大量年輕人站出來 助民進黨勝選

（中央社記者陳至中台北11日電）民進黨2020大選總統、立委雙贏，台灣智庫執行委員賴怡忠說，香港「反送中」事件，讓年輕人大量站出來是主因。且國民黨韓國瑜的缺點在選舉過程慢慢被凸顯出來，導致最後結果。

淡江大學大陸所教授趙春山分析民進黨大贏的因素，可以回溯至2019年1月中國國家主席習近平發表對台談話，加上後續香港「反送中」議題，證明「一國兩制」的失敗。蔡總統充分應用這些因素，操作「亡國感」，發揮相當大的效果，尤其是對年輕一代，特別有訴求力。

民進黨大贏，後續兩岸關係將成為關注焦點。趙春山認為，蔡總統第二任除了維持不挑釁、不對抗的路線，應會採取更積極的作法，擺脫基本教義派的束縛，為加強兩岸關係做出更多努力。

趙春山也提到，國民黨候選人韓國瑜打出「民生牌」，但蔡陣營畢竟有行政優勢，3年執政下來，經濟並沒有那麼差，因此也可打出「經濟牌」，使得韓陣營在這個議題沒有太大優勢。

趙春山並說，中華民國至今還沒有一任民選總統連任失敗，顯然台灣的老百姓，不認為蔡總統要成為歷史上的第一個。

台灣智庫執行委員賴怡忠表示，蔡總統逆轉聲勢的關鍵是2019年1月2日對習近平的談話，蔡英文的回應，讓人覺得她願意挺身而出，明快保護台灣主權，一掃過去給人的溫吞、不易做決定的形象。

賴怡忠表示，後續發生的香港「反送中」事件，讓年輕人大量站出來，民進黨在初選過程中雖有小分裂，但賴清德表現風度，為分裂情勢止血。加上國民黨韓國瑜的缺點在選舉過程中慢慢被凸顯出來，導致最後的結果。

淡江大學國際事務與戰略所所長翁明賢表示，這一次大選是團結的民進黨，對抗分裂的國民黨，韓國瑜顯然不是國民黨最希望的人選，且「落跑市長」的原罪始終難以消弭，使他這次選舉不僅在全台，也在執政的高雄大敗。

翁明賢也觀察到，隨著媒體多元發展，各種消息都可以透過不同管道查證，進而掌握真正的內涵，因此「小道消息」的影響力越來越低，台灣民主已到了成熟階段，選民心中自有一把尺，會去判斷政見，做出理智的選擇。

翁明賢表示，未來4年是兩岸的關鍵年，尤其2021年是中共建黨100年，為實踐統一目標，對台壓力只會更大。蔡總統第一任因為還有其他改革工程，比較沒有把兩岸當成主要課題，第二任沒有連任壓力，勢必要正面迎戰。

翁明賢說，蔡總統第二任能不能創造類似2015年「馬習會」的里程碑，需要很大的智慧與策略，而美國也將扮演重要變數。蔡政府需在美、中之間找到戰略平衡點，不能再只是「親美」，「和中」也要有所著力，民進黨才能持續執政下去。（編輯：陳俊碩）1090111