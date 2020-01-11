國民黨從狂勝到崩盤 成敗都是吳敦義

2020總統立委選舉國民黨大敗，短短一年多，黨主席吳敦義帶領全黨從高峰摔落低谷，也摔掉了藍營支持者的期待。圖為吳敦義11日晚間在黨中央召開記者會，表示將率副主席、一級主管以上向中常會請求允許總辭。中央社記者徐肇昌攝 109年1月11日

（中央社記者王承中台北11日電）國民黨主席吳敦義在最艱困時率國民黨贏得九合一選舉，原希望再下一城帶領國民黨重返執政，卻因總統初選規則一改再改，種下藍營分裂種子、提出爭議的不分區立委名單及爆發失言風波，讓黨中央反成亂源，也種下2020大敗種子。

短短一年多，吳敦義帶領全黨從高峰摔落低谷，也摔掉了藍營支持者的期待。從總統敗選到立委無法過半，雖有大環境因素，但吳恐難逃檢討，未來恐怕須面對黨內槍林彈雨。

吳敦義從政歷練豐富，3年前在國民黨最艱困時接任黨主席，面對黨產追討及民進黨完全執政的壓力，吳敦義仍然在前年九合一選舉中，率領國民黨取得佳績，讓藍營一吐怨氣，吳敦義參選總統箭在弦上。

但隨著韓國瑜為國民黨贏回高雄市長寶座，黨內出現強烈的拱韓聲浪，吳敦義最後未參戰，但他主持的黨中央，多次更動初選規則，讓鴻海集團創辦人郭台銘得以參加，又以被動徵召的方式，讓韓國瑜也參加初選，最後由韓國瑜出線，代表國民黨參選總統大選，卻也種下藍營分裂的種子。

王金平未參與初選，郭台銘輸掉初選後，最後一刻宣布放棄連署參選，但黨內裂痕已深，郭王最後都未輔選韓國瑜。

除總統提名過程的紛亂，不分區提名更是這次敗選的關鍵之一，吳敦義執意列入不分區名單，以及提出爭議過大的不分區名單，面對綠營發動的「下架吳斯懷」活動，國民黨毫無招架之力，讓藍營選情雪上加霜，更嚴重衝擊原本看好的區域立委選情及政黨支持度。

除總統提名過程的紛亂，不分區提名更是這次敗選的關鍵之一。圖為吳敦義（中）16日出席國民黨第20屆中央委員會第三次全體會議。（中央社檔案照片）

除了爭議的不分區名單外，吳敦義又重演韓國瑜競選高雄市長時的「大母豬」失言風波，在出席活動時稱總統蔡英文是「衰尾查某」，不論是否因此流失選票，但都徒增對手攻擊目標。

吳敦義當時婉拒擔任韓國瑜的競總主委，表示自己還要輔選立委，但隨著一連串的爭議及失言，難以發揮輔選能量，原本應是輔選角色吃重、行程滿檔的黨主席，最後卻像是配角，令黨內不勝唏噓。

帶領國民黨打贏九合一大選的吳敦義，原本希望能再下一城，讓國民黨重返執政，確立他中興國民黨的歷史定位，但如今卻可能成為敗戰戰犯。吳敦義的黨主席任期雖可到2021年，但下任黨主席將掌握2022年九合一選舉提名權，如今選戰結束，國民黨內的角力才正要開始，一場風暴將可能對準吳敦義而來，如何面對和解決，考驗著他的政治智慧，也攸關國民黨的未來發展。（編輯：鄭雪文）1090111