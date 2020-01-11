藍支持者鼓譟 高喊吳敦義下台韓國瑜選黨主席

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日登場，國民黨總統候選人韓國瑜得票晚間大幅落後，在高雄市黨部開票現場，有支持者高舉看板，要韓國瑜參選黨主席。中央社記者王騰毅攝 109年1月11日

（中央社記者余祥、王承中台北11日電）2020總統立委選舉開票接近尾聲，國民黨大敗，有不少在國民黨中央黨部前廣場觀看選情的支持者開始鼓譟「吳敦義下台、吳敦義負責」，也有人喊「韓國瑜選黨主席」。

國民黨主席吳敦義稍後將在晚間9時發表談話，承擔敗選責任，預計將請辭黨主席職位；另外包括副主席郝龍斌、曾永權等一級主管也都將一起請辭。

國民黨中央黨部前廣場下午就聚集了約百名支持者觀看選舉開票，但隨著開票接近尾聲，國民黨總統候選人韓國瑜、立委開票結果不如預期，支持者難掩失落的心情；稍早也開始有更多韓粉、支持者往國民黨黨中央聚集。

有人情緒激動高喊「吳敦義下台！」也有人喊「韓國瑜選黨主席！」（編輯：楊凱翔）1090111

2020總統大選及立委選舉11日晚間結果陸續揭曉，一名男子（後右黑衣）在國民黨中央黨部外比出倒讚並激動喊話，要求黨主席吳敦義下台以示負責。中央社記者林俊耀攝 109年1月11日