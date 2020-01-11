更多編輯台推薦新聞：
影片／戴資穎馬國大師賽晉決賽 重返球后只差一勝
運動

影片／戴資穎馬國大師賽晉決賽 重返球后只差一勝

吳介民紐時專文：台灣大選是國家認同之爭
政治

吳介民紐時專文：台灣大選是國家認同之爭

紅襪留下貝茲避仲裁 年薪8.1億破大聯盟紀錄
運動

紅襪留下貝茲避仲裁 年薪8.1億破大聯盟紀錄

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
韓國瑜承認敗選電賀蔡總統 請大家為台灣加油
首頁 / 政治

藍支持者鼓譟 高喊吳敦義下台韓國瑜選黨主席

最新更新：2020/01/11 20:48
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日登場，國民黨總統候選人韓國瑜得票晚間大幅落後，在高雄市黨部開票現場，有支持者高舉看板，要韓國瑜參選黨主席。中央社記者王騰毅攝　109年1月11日
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日登場，國民黨總統候選人韓國瑜得票晚間大幅落後，在高雄市黨部開票現場，有支持者高舉看板，要韓國瑜參選黨主席。中央社記者王騰毅攝　109年1月11日

（中央社記者余祥、王承中台北11日電）2020總統立委選舉開票接近尾聲，國民黨大敗，有不少在國民黨中央黨部前廣場觀看選情的支持者開始鼓譟「吳敦義下台、吳敦義負責」，也有人喊「韓國瑜選黨主席」。

國民黨主席吳敦義稍後將在晚間9時發表談話，承擔敗選責任，預計將請辭黨主席職位；另外包括副主席郝龍斌、曾永權等一級主管也都將一起請辭。

國民黨中央黨部前廣場下午就聚集了約百名支持者觀看選舉開票，但隨著開票接近尾聲，國民黨總統候選人韓國瑜、立委開票結果不如預期，支持者難掩失落的心情；稍早也開始有更多韓粉、支持者往國民黨黨中央聚集。

有人情緒激動高喊「吳敦義下台！」也有人喊「韓國瑜選黨主席！」（編輯：楊凱翔）1090111

2020總統大選及立委選舉11日晚間結果陸續揭曉，一名男子（後右黑衣）在國民黨中央黨部外比出倒讚並激動喊話，要求黨主席吳敦義下台以示負責。中央社記者林俊耀攝　109年1月11日
2020總統大選及立委選舉11日晚間結果陸續揭曉，一名男子（後右黑衣）在國民黨中央黨部外比出倒讚並激動喊話，要求黨主席吳敦義下台以示負責。中央社記者林俊耀攝　109年1月11日
2020總統大選及立委選舉11日晚間結果逐漸明朗化，國民黨在這次選戰大幅落後，台北中央黨部外有一名黑衣男子激動高喊，要黨主席吳敦義下台負責。中央社記者林俊耀攝　109年1月11日
2020總統大選及立委選舉11日晚間結果逐漸明朗化，國民黨在這次選戰大幅落後，台北中央黨部外有一名黑衣男子激動高喊，要黨主席吳敦義下台負責。中央社記者林俊耀攝　109年1月11日
延伸閱讀
吳敦義承擔敗選責任 將辭國民黨主席請辭國民黨副主席 郝龍斌：打掉重練
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報