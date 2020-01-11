請辭國民黨副主席 郝龍斌：打掉重練

國民黨總統立委雙輸，國民黨副主席郝龍斌11日表示，面對這樣的局面，他即刻起，辭去國民黨副主席。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北11日電）國民黨總統立委雙輸，國民黨副主席郝龍斌今天表示，面對這樣的局面，他即刻起，辭去國民黨副主席。他指出，國民黨要重現曙光，領導中心闊然大公是黨改造核心中的核心，是重中之重。

總統、立委選舉，國民黨不僅在總統選舉大敗，在立委選舉也面臨慘輸，距離吳敦義日前高喊要達60席的目標相差甚遠。

郝龍斌在個人臉書貼文表示，這次的選舉結果，國民黨總統候選人韓國瑜是非戰之罪。面對這樣的局面，他即刻起，辭去國民黨副主席。

郝龍斌指出，「同志們，我們的黨還有甚麼路可以走呢，除了『打掉重練』還有他途嗎？」唯有如此，才有希望在廢墟中重新站起來。每逢挫敗就高喊，要革新，要團結，但這麼多年過去了，革新、團結在那裡。

郝龍斌表示，革新，必須從領導中心開始。團結，必須從撼動內心開始。領導中心是全黨團結整合的中心，絕不能是分歧的來源。

郝龍斌指出，國民黨要重現曙光，重新凝聚支持者向心力及人民的支持，領導中心的角色必須明確化，領導中心闊然大公是黨改造核心中的核心，是重中之重。（編輯：鄭雪文）1090111