韓國瑜敗在自己 選總統沒準備好

（中央社記者余祥台北11日電）第15任總統副總統及第10屆立委選舉今天進行投開票，國民黨總統候選人韓國瑜敗選，黨內人士分析，韓國瑜沒有準備好選總統，就是敗選的關鍵因素，無論是韓個人或團隊通通不到位，最終大輸約265萬票，嚐到敗選苦果。

根據中選會資料，競選連任的總統蔡英文與副手賴清德獲得817萬231票，得票率約57.13%；國民黨總統候選人韓國瑜與副手張善政獲552萬2119票，得票率約38.61%；親民黨總統候選人宋楚瑜與副手余湘獲60萬8590票，得票率約4.26%。

韓國瑜在2018年九合一選舉，成功將高雄綠地變藍天，並挾著大批韓粉支持，投入總統選戰，但民調卻從高峰一路下探，始終沒有止跌，雖在選戰後期祭出民調蓋牌奇招，也無力回天。

2020總統大選，國民黨總統候選人韓國瑜11日晚間在高雄市黨部外正式承認敗選，現場支持者難掩激動與失望，仍不斷高呼「我挺韓、我驕傲」。中央社記者王騰毅攝 109年1月11日

黨內人士分析，韓國瑜敗選原因與國民黨內部分裂、受爭議的不分區立委名單衝擊有關，再加上大環境香港發生反送中事件，民進黨操作仇中情緒奏效，但其中最關鍵的原因還是韓國瑜沒有準備好。

黨內人士認為，韓國瑜一夕成為藍營共主，被不少藍營支持者視為救世主，但韓國瑜不只人沒準備好，選舉所需的組織、競選團隊通通未到位，後遺症就在選戰過程一一顯現。

包括韓國瑜的私德問題、房產爭議等指控，有意問鼎大位者，理應在初選登記前一一檢視、緊急處理，並研擬各種方案回擊；但個性大而化之的韓國瑜，太輕忽總統選舉的殺傷力，在毫無準備的情況下，個人財務及私德問題一路挨打。

至於韓國瑜個人特色強，開創韓式風格和語言，但庶民語言逐漸演變為一再失言，包括各種涉及歧視性的言語，雖然基層魅力仍在，卻嚇跑不少中間選民；黨內人士分析，韓國瑜頻頻凸槌，讓不少民眾不放心，認為他不足以接下大位。

黨內人士說，韓國瑜始終沒有化解外界對於「落跑市長」參選正當性的疑慮，雖然一再強調選後會常待在高雄、當總統會為高雄爭取更多經費及建設；但出任市長才半年多就投入總統大選，畢竟難以辯駁，選戰過程還同步上演罷韓遊行；且在高雄市大本營，蔡總統得票破百萬，也是韓敗選致命傷。

在競選策略和團隊方面，黨內人士說，民進黨善於分工，擁有身經百戰的選戰團隊，更找來很多重砲手代主帥發動攻擊，韓陣營則幾乎沒有分工，黨團、議會、黨中央各自開闢戰場；競選總部更自始至終沒有成立，北部辦公室也形同虛設，毫無功能，團隊每人單線作業，橫向聯繫極差；戰力當然也就難以發揮。

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日登場，國民黨總統候選人韓國瑜得票晚間大幅落後，在高雄市黨部開票現場，有支持者高舉看板，要韓國瑜參選黨主席。中央社記者王騰毅攝 109年1月11日

除了韓國瑜個人因素之外，黨內人士說，國民黨初選裂痕始終未弭平，包括鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平，都未歸隊挺韓，選民始終等不到一個團結的國民黨。

黨內人士指出，黨主席吳敦義以立委布局為主，是否全力輔選總統受到不少質疑；前新北市長朱立倫未接任韓國瑜副手、在選戰最後一個月才允諾接任競總主委，也被認為整合太晚。

以大環境來說，國民黨面對美中對抗及香港反送中的全新國際兩岸局勢，卻拿不出新的論述，加上韓對美國及兩岸議題也不熟悉，使得過去藍營的「送分題」變成一路扣分，強項淪為弱點，自然難以取勝。

兩岸牌的最大扣分題，就是國民黨的不分區名單。民進黨操作下架不分區立委吳斯懷，在反送中的氛圍之下，不僅讓綠營南部大團結，更讓年輕人、中間選民對國民黨產生疑慮，選情雪上加霜。

1996年總統民選後，國民黨在2000、2004及2016年，都曾挫敗，2016年更狂輸超過300萬票；雖然韓國瑜並不是敗得最慘的一次，卻是唯一一次在縣市長選舉大贏後，總統選舉卻開高走低，這一年來民心集體轉向，對國民黨是極其嚴酷的打擊。

黨內人士認為，黨內普遍對舊政治文化感到厭惡，如能在敗選後重新整頓，淘汰國民黨過時的舊文化，也許反而是重生的契機，2024年仍有一搏的機會。（編輯：林興盟）1090111

國民黨總統候選人韓國瑜11日晚間宣布敗選後，黨主席吳敦義（前右2）也率副主席兼秘書長曾永權（前左）等一級主管召開記者會，會中鞠躬向一路相挺的支持者表達感謝及歉意。中央社記者林俊耀攝 109年1月11日