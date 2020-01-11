國民黨一手好牌打到全盤輸 主席之爭提前開打

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨重返執政夢碎，黨主席吳敦義一手主導的不分區立委名單重創藍營選情，把一手好牌打到全盤皆輸，黨內各股力量早已十面埋伏，青壯派更私下串連，開啟黨主席之爭。

2020總統立委選舉國民黨大敗，黨主席吳敦義今天表示，總統選舉遇到挫折，區域立委席次也不符合期待，最後以挫折告終，他將率副主席、一級主管以上向中常會請求允許總辭。

被點名可能角逐黨主席大位的，包括少壯派支持的前新北市長朱立倫、總統大選甫落敗的韓國瑜等人，最後結果如何尚難逆料。

國民黨2018年九合一選戰大勝氣勢大振，拿下15個縣市，韓國瑜更挾著「韓流」勢不可擋，藍軍原盼延續勝選氣勢，一路重返執政，但把一盤好棋下到「逆轉敗」，總統敗選、國會未過半，黨主席吳敦義難辭其咎，不分區立委名單更讓黨內上下罵聲連連。

吳敦義的黨主席任期到2021年，選前被問到選後逼宮是否會請辭下台時，吳敦義回應，「那不合理，敗選不能獨責張三或李四，」一度被外界視為吳敦義不會輕易讓出黨主席之位。

吳敦義讓蔡正元、張顯耀擔任副秘書長，以及在不分區立委中安排親吳的鄭麗文等，都被視為是為了安插吳系人馬，以便在選後維持實力。

韓粉社團領袖早早號召韓粉入黨，為韓國瑜參選黨主席選舉提早布局。雖然黨內多研判黨主席之戰即將引爆，但也有黨內人士分析，韓國瑜敗選後首先要面臨的就是高雄市長的罷免案，此時親征黨主席等於多一條罪狀讓人罷免，推估韓出馬機率不高。

韓國瑜日前接受專訪時也曾表示，選後角逐黨主席是假議題；韓國瑜真正的想法為何，令人玩味。

黨內人士研判，另一個在黨內扮演舉足輕重角色的，是前總統馬英九。黨內人士說，馬英九在卸任總統之後強力輔選，人氣由黑翻紅，若吳敦義提前請辭，由馬英九接任黨主席，也不失為一個穩定軍心的選項。

不過，前新北市長朱立倫也來勢洶洶，在選前接下韓國瑜全國競選總部主委一職，全台跑透透輔選，另也安撫了不分區遺珠組成戰將團隊，更整合了全台各地的年輕市議員，被外界視為建立自己的「朱家軍」，為選後布局。

以朱立倫的學經歷，加上黨內青壯派縣市長、立委、議員力挺，參選黨主席可說來勢洶洶；但由於選前一個月才接任競總主委，韓營身邊仍有所微辭，若朱立倫選黨主席，能否獲得韓國瑜支持，也在未定之天。

此外，就算韓國瑜不選，被視為韓國瑜代理人的台南市黨部主委謝龍介曾表態角逐黨主席；黨副主席郝龍斌為首的郝系、連系的中央委員連勝文可能也都不會在這一戰中缺席；各股勢力在檯面下積極串連，就等著在選後亮牌。隨著選戰結果出爐，也為國民黨新一波的權力傾軋揭開序幕。（編輯：紀淑芳）1090111