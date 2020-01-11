大選失血逾28萬票 Wecare促韓國瑜辭市長

（中央社記者王淑芬、程啟峰高雄11日電）2020總統選舉結果出爐，高雄市長韓國瑜得票比去年市長選舉得票少28萬1649票。「Wecare高雄」今天促韓國瑜正視過半新民意對他的不信任，要求韓國瑜立刻道歉辭職下台。

蔡總統這次大選在高雄市贏得破紀錄109萬7621張選票，大勝韓國瑜48萬6725票，是有史以來在高雄市長或總統等一對一的選舉中得票最高紀錄。

發起罷免高雄市長韓國瑜的「Wecare高雄」發布新聞指出，相隔13個月20天，韓國瑜今天的得票從市長選舉的89.2萬票，失血近30萬票，這不只是反對韓國瑜擔任總統，也是對現任市長所作所為的不信任投票，「Wecare高雄」對這個選舉結果不意外。

「Wecare高雄」表示，從6、7月開始到就職週年的數次民調，顯示高雄市民超過6成反對現任市長參選總統，然而韓國瑜仍一意孤行。

「Wecare高雄」認為，現任市長擔任3個月就意圖選總統是奇蹟，這是韓國瑜利用一年內不得罷免的法律漏洞，遂行「牌桌老手、精明賭徒」，事實證明就是一場政治豪賭。因此罷韓團體要求韓國瑜立刻道歉辭職下台。

「Wecare高雄」進一步指出，韓國瑜個人可再賠上3年，但高雄市民拒絕一起陪葬3年，小孩的成長一天不能等，城市的進步一年都不能停。高雄人拒絕再3年的鬧劇。罷免在去年12月26日已上路，唯一會停車的條件就是韓國瑜自己辭職下車。

罷韓團體也對韓國瑜提出4點警告：第一、韓國瑜政治人事以及黑手退出選委會，不要介入罷免程序；第二、任何政治算計操作介入罷免終將一同被唾棄；第三、停止製造假弊案真冤案，同時必須追查製造者，繩之以法；第四、全民監督韓國瑜利用市政資源對付罷免。

「Wecare高雄」表示，罷韓是中華民國歷史上第一個罷免直轄市長案，然而，選罷法立法傾斜，罷免公民權手無寸鐵、身無分文卻要面對坐擁市政資源的被罷免者。韓國瑜回防高雄早早已準備公務預算資源對付罷免連署與投票。只有全面監督，壓制整個市府資源對抗人民罷免。

尹立今天告訴中央社記者，公民團體會繼續依選罷法的規定，推動第2階段的罷韓行動，一旦進入第2階段，會依規定使用符合中選會格式的文件，並在60天內完成連署。

「Wecare高雄」及公民割草等公民團體在去年12月26日攜帶3萬份罷免韓國瑜連署書到中選會提議罷韓，依選罷法規定，中選會要在25天內回覆提案。（編輯：孫承武）1090111