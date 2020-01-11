蔡總統感謝年輕人：你們是勇敢的台灣囝仔

總統蔡英文11日順利連任，她向支持她的年輕人表達感謝，「你們是勇敢的台灣囝仔，台灣最美的風景就是你們」。中央社記者郭日曉攝 109年1月11日

（中央社記者劉冠廷台北11日電）總統蔡英文今天順利連任，她表示，「蔡英文守住了，我們一起守住這塊自由的土地、民主的堡壘」。她也向支持她的年輕人表達感謝，「你們是勇敢的台灣囝仔，台灣最美的風景就是你們」。

2020大選今晚落幕，蔡總統與民進黨副總統候選人賴清德獲得最終的勝利。成功完成連任的蔡總統，召開完國際記者會後，來到競選總部外與支持者見面，她一開始便向台下不斷高喊「總統好」的熱情支持者表示，她很好、「你們更好、國家更好」。

總統表示，今天晚上是屬於全體台灣人的晚上，要謝謝台灣人民的勇氣與堅持，「各位，蔡英文守住了，我們一起守住這塊自由的土地、民主的堡壘」，她剛召開了國際記者會，向全世界的媒體說明這次選舉結果的意義，此時此刻她的心中只有感謝，非常感謝大家。

總統說，台灣人民再一次在全世界面前，展現尊嚴與自信，今天勇敢自信的決定，將成為明天各大媒體的焦點，每一個人都是主角，相信全世界許多民主國家、香港的朋友，都會為大家今天的決定感到高興；中華民國台灣這麼美麗、勇敢的國家，怎麼捨得不多看一眼，能領導這個國家，是她畢生最大的榮幸。

蔡總統向國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜表達感謝，她說，在選舉過程中難免有意見不一致的地方，不過謝謝兩位將台灣的民主，往前再推進了一步；她說，台灣人民最感到驕傲的，是每次民主選舉後，握手言和，彼此鼓勵包容，共同為國家下個目標，不分黨派，團結合作。

蔡總統強調，如果沒有全體台灣人民對國家尊嚴、民主自由、改革進步的支持，就沒有今晚的勝利，過去4年做得好的會繼續，做得不好的會反省、努力。

總統也向年輕朋友表達感謝，她表示，謝謝你們，你們是勇敢的「台灣囝仔」，台灣最美的風景就是你們。她不會忘記承諾，她還有4年的時間，一定會留下一個更好的國家給大家。

總統蔡英文11日順利連任，她也向年輕朋友表達感謝。圖為總統（前右3）7日呼籲青年返家投票，會後與海歸青年自拍展現親和力。（中央社檔案照片）

總統也特別感謝未投票給她的人，總統說，她知道不投給她的人，對她的表現不滿意，未來4年會拿出更大誠意，來獲得認同與信任，「我們都是台灣人，所有的台灣人都是家人」。

總統強調，從這次選舉結果，台灣人民的聲音全世界都聽到了，她相信對岸也聽到了，她要呼籲對岸，正視這次台灣人民的選擇，兩岸雙方都有責任，致力於確保台海和平穩定的現狀。她誠懇呼籲北京當局，和平、對等、民主、對話，這8個字是啟動兩岸良性互動，長久穩定發展的關鍵，兩岸人民才能夠拉近距離，互惠互利的唯一途徑。

此外，賴清德致詞時表示，蔡總統已經連任，得票破歷史新高，立法院席次也超過60席，這是人民的勝利，也是民主的勝利，更是台灣的勝利，他用一鞠躬跟全國鄉親表達最由衷的感謝。

賴清德說，感謝支持者用堅強的意志維護台灣的民主，也感謝台灣人民，用神聖的選票向中國拒絕九二共識、一國兩制。他也說，選舉已經結束，結果也出來了，明天一切回歸平靜，一如蔡總統所說的，雖然大家有不同支持的對象，但都是一家人，要繼續團結與合作，共同打拚，讓台灣有更好的未來。（編輯：紀淑芳）1090111