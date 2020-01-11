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2020總統立委大選
總統立委選舉1月11日投開票，投票時間為上午8時至下午4時，將選出總統、副總統，立法委員113人，其中包括全國不分區及僑居國外國民立委34人、區域立委73人、平地原住民立委3人和山地原住民立委3人。
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2020總統立委大選5/51

第三勢力消長 台灣民眾黨取代時力成第三大黨

最新更新：2020/01/11 23:37
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（前右3）11日在確認民眾黨跨過政黨門檻後，率不分區立委當選人賴香伶（前右2）等人向支持者鞠躬致謝。中央社記者施宗暉攝 109年1月11日
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（前右3）11日在確認民眾黨跨過政黨門檻後，率不分區立委當選人賴香伶（前右2）等人向支持者鞠躬致謝。中央社記者施宗暉攝 109年1月11日

（中央社記者王揚宇台北11日電）立委選舉結果出爐，藍綠兩大黨共囊括100席，台灣民眾黨、時代力量、台灣基進及無黨籍拿下13席立委，尤其民眾黨初試啼聲就斬獲5席，躍居第三大黨，未來和藍綠如何互動，備受關注。

2016年立委選舉，113席立委（區域與不分區）中，民進黨拿下68席、國民黨35席、親民黨3席、時代力量5席、無黨團結聯盟1席，另外還有無黨籍立委趙正宇。

這次立委選舉，民進黨共拿下62席立委（含蘇震清），國民黨獲得38席。根據中選會公布的政黨票結果，時代力量均分配到3席不分區立委，由台北市長柯文哲於去年8月成立的台灣民眾黨，初試啼聲就奪下5席不分區席次，將有「工運女戰神」稱號的前台北市政府勞動局長賴香伶、民眾黨發起人蔡壁如等人送進國會，「台灣民眾黨成為國會第3大黨」。

綜觀這屆國會的第三勢力，台灣民眾黨分配到5席不分區立委，時代力量分配到3席不分區立委，再加上台灣基進區域立委當選人陳柏惟、無黨團結聯盟當選人高金素梅，以及無黨籍區域立委當選人林昶佐、趙正宇、傅崐萁、總數達13席。

不過，親民黨因為區域與不分區立委都沒有斬獲，席次掛零，立法院仍維持兩大兩小的政黨生態。（編輯：蘇龍麒）1090111

全國區域與原民立委席次

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