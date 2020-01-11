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2020總統立委大選
總統立委選舉1月11日投開票，投票時間為上午8時至下午4時，將選出總統、副總統，立法委員113人，其中包括全國不分區及僑居國外國民立委34人、區域立委73人、平地原住民立委3人和山地原住民立委3人。
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2020總統立委大選9/51

總統拋尊重台灣民意三條件 兩岸隨時可重啟協商

最新更新：2020/01/11 23:21
總統蔡英文以歷史性高票贏得2020總統大選，她11日晚間發表勝選談話時，再次呼籲對岸，和平、對等、民主、對話是兩岸重啟良性互動的關鍵，是兩岸人民拉近距離、互利互惠的途徑。中央社記者吳家昇攝　109年1月11日
總統蔡英文以歷史性高票贏得2020總統大選，她11日晚間發表勝選談話時，再次呼籲對岸，和平、對等、民主、對話是兩岸重啟良性互動的關鍵，是兩岸人民拉近距離、互利互惠的途徑。中央社記者吳家昇攝　109年1月11日

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北11日電）總統蔡英文以史上最高得票數大贏對手韓國瑜，她表示，若北京可以尊重台灣民意，正視中華民國台灣存在的事實，以和平與對等方式處理兩岸間的歧異，「隨時可以跟對岸重啟對話協商」。

蔡總統晚間召開國際記者會，她花了相當大篇幅談兩岸關係，她呼籲對岸當局，「和平、對等、民主、對話」這8個字是兩岸要重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，也是能夠讓兩岸人民拉近距離、互惠互利的唯一途徑。

她說，和平，就是對岸必須放棄對台灣的武力威脅；對等，就是雙方都互不否認彼此存在的事實；民主，就是台灣的前途要由2300萬人決定；對話，就是雙方能坐下來談未來關係的發展。

總統得票概況

※以中選會公告為準｜看更多開票統計

蔡總統在回答媒體提問時指出，中國壓力會持續存在，甚至會越來越大，這次選舉結果彰顯台灣的民主價值，台灣人民拒絕一國兩制、堅持主權民主自由的方式，身為台灣的總統，她必須在民意的基礎上處理兩岸關係。

她說，過去3年多來，中國持續文攻武嚇，試圖片面改變台海現狀，台灣堅持不挑釁、不冒進的態度，極力確保台海和平穩定，未來仍將盡最大努力維持台海和平穩定現狀，民主的台灣「我們不是麻煩的製造者，過去不會，未來也不會」。

總統表示，在堅持主權價值下，未來四年會盡最大的努力突破僵局 改善兩岸的關係，總統強調兩岸關係不是單方面的責任，呼籲北京當局必須體認到台灣的民意與內部最大的共識，和平及對等原則，雙方建構一個可持續且健康的交流模式 才能夠符合兩岸人民福祉的期待。

總統說，希望兩岸重啟對話與協商，如果北京可以尊重台灣的民意，正視中華民國台灣存在的事實，並以和平及對等的方式處理兩岸間的歧異，隨時可以跟對岸重啟對話協商，提出這樣的條件是務實可行，就看北京是否釋出善意。（編輯：林興盟）1090111

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