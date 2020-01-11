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2020總統立委大選10/51

吳怡農流淚感謝支持者 努力不夠會再接再厲

最新更新：2020/01/11 23:45
第10屆立法委員選舉，台北巿第3選區民進黨立委候選人吳怡農敗選。他11日哽咽流淚感謝每位支持者。 中央社記者謝佳璋攝 109年1月11日
第10屆立法委員選舉，台北巿第3選區民進黨立委候選人吳怡農敗選。他11日哽咽流淚感謝每位支持者。 中央社記者謝佳璋攝 109年1月11日

（中央社記者劉世怡台北11日電）第10屆立法委員選舉，台北巿第3選區民進黨立委候選人吳怡農敗選。他哽咽流淚表示，感謝每位支持者，他因個人不夠努力、不夠好才會敗選，他會再接再厲，從中學習。

吳怡農競選總部從下午4時就陸續擁入支持者，直到晚間8時30分，吳怡農現身並上台發表落選感言；台下支持者高喊要他「選台北巿長」「愛你」等語，吳怡農不停說「謝謝」。

吳怡農說，剛有先致電恭喜蔣萬安，他們彼此互相鼓勵，肯定這次打了一個很正面的選舉，蔣萬安得票過半，也顯示選民覺得自己還沒有準備好，不適合當立委，他因個人不夠努力、不夠好才會敗選。

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吳怡農哽咽流淚說，感謝這4個月以來支持他的農婦、農夫及農友們，連小朋友還不知道什麼是選舉，就知道說「農農」，他也介紹坐在台下第一排的家人，感謝媽媽陪著掃街，然後爸爸告訴他，政治是美好的，而妹妹幫他拍的白襯衫帥氣照片則成了第一張宣傳照，更感謝已經80歲的舅舅，替他扛水準備物資，陪他掃街。

吳怡農對台下支持者說，敗選了，難過一天就好，明天要好好工作，更希望支持者等等離開時，能帶著愉快的心情。

吳怡農接受媒體聯訪時指出，會掉淚是因為看到這麼多支持者，他深受感動，這些眼淚也是對支持者的感謝；他提出的「壯闊台灣」，不只是口號，這個理念會繼續推動。

被問到下一步，吳怡農說，絕對是對公共事務的付出與投入，這將是接下來的工作。（編輯：方沛清）1090111

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吳怡農小檔案
  • 生日：1980年12月31日
  • 出生地：美國（已放棄美國籍），現居台北市
  • 學歷：美國耶魯大學經濟學系
  • 經歷：美商高盛集團執行董事、新世代安全論壇發起人、行政院參議、國安會專門委員
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