吳怡農參選4個月創造高聲量 政治行情看漲

民進黨籍台北市第3選區立委候選人吳怡農挾高人氣挑戰立委寶座卻失利，11日晚間在競選總部感謝民眾加油與鼓勵，也謝謝競選團隊的努力與付出。中央社記者記者謝佳璋攝 109年1月11日

（中央社記者陳俊華台北11日電）中山及北松山區雙帥對決，是此次立委選舉全國關注的焦點。民進黨候選人吳怡農初試啼聲，不僅劍指北市的艱困選區，更挑戰外界視為準台北市長候選人的國民黨立委蔣萬安，雖然落敗，政治行情急速翻紅。

吳怡農高盛金童的背景、棄美國籍返台的愛國形象，贏得年輕人及中間選民好感，同時帶動了綠營整體選情的熱度。以刺客之姿投入選舉短短幾個月，已儼然成為全國立委候選人的領頭羊之一，成為政壇一大驚奇。

39歲的吳怡農，父親吳乃德是中研院學者，伯父吳乃仁則是前民進黨大老，吳家其實與政治頗有淵源；但他卻投身金融業，美國耶魯大學經濟學系畢業後，曾在高盛集團負責亞洲投資管理。

2013年他離開金融圈，34歲的他回台當兵，在陸軍特戰隊服役，退伍後曾任記者，並曾在國安會、行政院服務。

吳怡農的人生故事相當豐富，光是放棄美籍回到台灣當兵，放棄高薪返回台灣服務，就已經相當不尋常。決定參選立委時，更跌破家中父執輩的眼鏡，不少人勸他不要跳火坑，但吳怡農表明參選是他的志願，希望投入艱困選區作戰。

民進黨台北市第3選區立委候選人吳怡農（中右）11日晚間現身競選總部開票之夜現場，自行宣布敗選，表示自己努力不夠，感謝選民相挺，不少支持者高呼加油。中央社記者記者謝佳璋攝 109年1月11日

2019年9月民進黨正式徵召吳怡農參選北松山、中山區立委，因蔣萬安被視為下屆準台北市長候選人，因此吳怡農也被民進黨當作牽制蔣萬安的奇兵。

吳怡農宣布參選後，雙帥對決話題立即延燒，他一舉一動都成為討論話題，在招募志工成立「農友會」時，讓許多支持者搶著當「農婦」、「農夫」，就連民進黨副秘書長林飛帆去替吳怡農站台時，都自嘲是應徵「農會」總幹事。

選戰過程中，民進黨內要角，如總統蔡英文、副總統候選人賴清德、總統府秘書長陳菊等大咖輪流陪同掃街、站路口加持；吳怡農更與同黨立委候選人賴品妤、無黨籍立委林昶佐、洪慈庸等人組成「前線」相互拉抬，網路聲量不斷加溫。

在國民黨不分區立委候選人名單出爐後，吳怡農更發起「下架吳斯懷」訴求，選前兩週更啟動「修憲落實18歲公民權」運動，所有訴求都精準訴求年輕選票，文宣造勢可說相當成功。

雖然立委選舉沒能拿下勝利，但吳怡農連續4個月在媒體密集曝光，擁有全國知名度的他，未來動向備受關；立委選戰對吳怡農來說，不是結束，更是下一階段的開始。（編輯：蘇龍麒）1090111

民進黨立委候選人吳怡農競選總部11日聚集不少支持者，關注第15任總統副總統及第10屆立委選舉最新開票結果，支持者高喊吳怡農加油。中央社記者記者謝佳璋攝 109年1月11日