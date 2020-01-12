是否角逐北市長 吳怡農：敗選隔天沒資格談

民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農（左）在此次選戰中落敗，對於各界力挺參選台北市長一事，他12日說，敗選的人在隔天沒資格談，請各界給他一些時間沉澱思考下一步。中央社記者黃麗芸攝 109年1月12日

（中央社記者黃麗芸台北12日電）北市第3選區（中山、北松山）立委選戰「雙帥對決」，民進黨候選人吳怡農敗選，各界力挺選台北市長，他今天說，敗選的人在隔天沒資格談，請各界給他一些時間沉澱思考下一步。

吳怡農下午進行車隊掃街謝票，現場擠滿大批媒體和支持者，「農農加油」聲此起彼落，顯見高人氣。

他接受媒體聯訪時表示，昨天敗選結果，雖然大家都覺得可惜，但很多人仍覺得這場選戰打得非常漂亮，許多民眾也都鼓勵他繼續加油、再接再厲。

媒體追問，沉澱一天後的心情如何。吳怡農指出，心情很好，昨天也睡得很飽，過去4個月達成很多任務，雖沒有勝選，但讓社會大眾開始正視國防安全，同時也打了一場正面選戰，激起許多年輕人站出來表達對政治的信心，競選團隊對這次選戰成績都非常滿意。

他提到，「壯闊台灣」是他幾年前返台所進行的運動、理念及理想，絕非只是為了選舉，所以不會因選舉落幕而結束，接下來仍會從事過去幾年所推動的事務，不論身處在哪個崗位或角色，都會盡全力讓社會變得更好。

2020總統立委選舉結果出爐，落選的民進黨立委候選人吳怡農（圖）12日進行車隊掃街，感謝選民賜票。中央社記者張新偉攝 109年1月12日

2020總統立委選舉結果出爐，民進黨立委候選人吳怡農（右）落敗，12日展開車隊謝票行程，與民眾握手致意並表達感謝。中央社記者張新偉攝 109年1月12日

關於敗選後有許多支持者力挺參選台北市長一事，吳怡農表示，「敗選的人在隔天應該沒資格談市長」，希望大家給他一點時間沉澱及思考下一步，屆時將盡快向大家報告。

媒體詢問，民進黨高層是否有談及未來規劃。吳怡農指出，「都沒有談到，太早了」，許多黨內前輩昨天都是電話聯絡，告訴他這一仗打得很漂亮。

他說，副總統當選人賴清德也替總統蔡英文致電轉達告訴他，這次選戰已達成許多不可能的目標。過去4個月成績，將是他未來繼續努力的基礎。（編輯：戴光育）1090112

吳怡農參選4個月創造高聲量 政治行情看漲

（中央社記者陳俊華台北11日電）中山及北松山區雙帥對決，是此次立委選舉全國關注的焦點。民進黨候選人吳怡農初試啼聲，不僅劍指北市的艱困選區，更挑戰外界視為準台北市長候選人的國民黨立委蔣萬安，雖然落敗，政治行情急速翻紅。

吳怡農高盛金童的背景、棄美國籍返台的愛國形象，贏得年輕人及中間選民好感，同時帶動了綠營整體選情的熱度。以刺客之姿投入選舉短短幾個月，已儼然成為全國立委候選人的領頭羊之一，成為政壇一大驚奇。

39歲的吳怡農，父親吳乃德是中研院學者，伯父吳乃仁則是前民進黨大老，吳家其實與政治頗有淵源；但他卻投身金融業，美國耶魯大學經濟學系畢業後，曾在高盛集團負責亞洲投資管理。

民進黨籍台北市第3選區立委候選人吳怡農挾高人氣挑戰立委寶座卻失利，11日晚間在競選總部感謝民眾加油與鼓勵，也謝謝競選團隊的努力與付出。中央社記者記者謝佳璋攝 109年1月11日

2013年他離開金融圈，34歲的他回台當兵，在陸軍特戰隊服役，退伍後曾任記者，並曾在國安會、行政院服務。

吳怡農的人生故事相當豐富，光是放棄美籍回到台灣當兵，放棄高薪返回台灣服務，就已經相當不尋常。決定參選立委時，更跌破家中父執輩的眼鏡，不少人勸他不要跳火坑，但吳怡農表明參選是他的志願，希望投入艱困選區作戰。

2019年9月民進黨正式徵召吳怡農參選北松山、中山區立委，因蔣萬安被視為下屆準台北市長候選人，因此吳怡農也被民進黨當作牽制蔣萬安的奇兵。

吳怡農宣布參選後，雙帥對決話題立即延燒，他一舉一動都成為討論話題，在招募志工成立「農友會」時，讓許多支持者搶著當「農婦」、「農夫」，就連民進黨副秘書長林飛帆去替吳怡農站台時，都自嘲是應徵「農會」總幹事。

民進黨台北市第3選區立委候選人吳怡農（中右）11日晚間現身競選總部開票之夜現場，自行宣布敗選，表示自己努力不夠，感謝選民相挺，不少支持者高呼加油。中央社記者記者謝佳璋攝 109年1月11日

選戰過程中，民進黨內要角，如總統蔡英文、副總統候選人賴清德、總統府秘書長陳菊等大咖輪流陪同掃街、站路口加持；吳怡農更與同黨立委候選人賴品妤、無黨籍立委林昶佐、洪慈庸等人組成「前線」相互拉抬，網路聲量不斷加溫。

在國民黨不分區立委候選人名單出爐後，吳怡農更發起「下架吳斯懷」訴求，選前兩週更啟動「修憲落實18歲公民權」運動，所有訴求都精準訴求年輕選票，文宣造勢可說相當成功。

雖然立委選舉沒能拿下勝利，但吳怡農連續4個月在媒體密集曝光，擁有全國知名度的他，未來動向備受關；立委選戰對吳怡農來說，不是結束，更是下一階段的開始。（編輯：蘇龍麒）1090111

雖然立委選舉沒能拿下勝利，但吳怡農連續4個月在媒體密集曝光，擁有全國知名度的他，未來動向備受關；立委選戰對吳怡農來說，不是結束，更是下一階段的開始。圖為立委候選人吳怡農2019年12月12日向通勤族親切道早安，請託支持。（中央社檔案照片）