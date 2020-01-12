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2020總統立委大選
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2020總統立委大選6/72

藍營青壯派開第一槍 促吳敦義吳斯懷辭職[影]

最新更新：2020/01/12 18:24
國民黨台北市議員羅智強12日號召多位黨內青壯派成立「+1」組織，推動國民黨改革，提出人事三箭，呼籲吳斯懷（左）立即辭去不分區立委、吳敦義（右）辭去黨主席。（中央社檔案照片）
國民黨台北市議員羅智強12日號召多位黨內青壯派成立「+1」組織，推動國民黨改革，提出人事三箭，呼籲吳斯懷（左）立即辭去不分區立委、吳敦義（右）辭去黨主席。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北12日電）國民黨台北市議員羅智強、張斯綱等黨內青壯派成立「+1」組織，推動國民黨改革，提出人事三箭，呼籲吳敦義立即辭去黨主席、吳斯懷辭去不分區立委，以及吳敦義辭不分區立委候選人，由台南市議員謝龍介遞補，強化國會戰力。

羅智強表示，他率先捐出新台幣80萬元給國民黨，拋磚引玉，等新黨主席選出後，當做青年平台種子基金。

張斯綱拋出人事三箭，第一是吳敦義立即辭去黨主席，不需要等到週三中常會。2014、2016年時任黨主席馬英九、朱立倫都立即請辭，中常會推派代理主席，辦理補選事務。

第二、退將吳斯懷辭掉不分區立委職務。張斯綱說，他相信吳斯懷被污衊、誤解，有所委屈，但因為被民進黨當做對付國民黨藉口，下架的口號導致很多選區優秀同志敗選，為了表示負責任態度，相信吳斯懷這口氣應該可以吞下去。

第三，張斯綱說，吳敦義同時在不分區名單中，也應請辭，由台南市議員謝龍介遞補，強化國民黨國會戰力。（編輯：紀淑芳）1090112

影片來源：戰神94強YouTube頻道

青壯派促辭不分區 吳斯懷：我代表軍公教

（中央社記者游凱翔台北12日電）國民黨在2020大選敗陣，黨內青壯派今天開第一槍，籲黨主席吳敦義、不分區立委吳斯懷辭職。吳斯懷受訪說，他是國民黨經程序所推舉出來代表軍系的立委，他沒有個人去留問題，尊重黨的體制，若國民黨有任何決定都尊重。

由於國民黨不分區立委名單公布後爭議不斷，主導名單的黨主席吳敦義和當選不分區的退將吳斯懷成為箭靶。國民黨台北市議員羅智強今天號召多位黨內青壯派成立「+1」組織，主張推動國民黨改革，提出人事三箭，呼籲吳敦義立即辭去黨主席、吳斯懷辭去不分區立委，及吳敦義辭不分區立委候選人。

吳斯懷接受中央社訪問時表示，他是國民黨經由正常程序所推舉出來、代表軍系的立委，他並沒有個人去留問題，完全尊重黨的體制，國民黨若有任何決定，他都會尊重。

國民黨在2020大選敗陣，黨內青壯派今天開第一槍，籲黨主席吳敦義、不分區立委吳斯懷辭職。吳斯懷（圖）說，他是國民黨經程序所推舉出來代表軍系的立委，他沒有個人去留問題，尊重黨的體制，若國民黨有任何決定都尊重。（中央社檔案照片）
國民黨在2020大選敗陣，黨內青壯派今天開第一槍，籲黨主席吳敦義、不分區立委吳斯懷辭職。吳斯懷（圖）說，他是國民黨經程序所推舉出來代表軍系的立委，他沒有個人去留問題，尊重黨的體制，若國民黨有任何決定都尊重。（中央社檔案照片）

記者詢問，若國民黨最後決定要吳斯懷辭去不分區立委，是否也表示尊重。吳斯懷說，若國民黨認為這樣的方式是對的，那國民黨要考量整個國民黨形象及後果，因為他所代表的是軍公教的角色，也長年在街頭凝聚向心力。

吳斯懷也指出，國民黨是一個百年老黨，黨內有不同的聲音是正常的現象，對於不同的看法他也都予以尊重，因為他一路走來，都始終如一。

針對未來擔任立委的目標，吳斯懷也說，他將發揮他的專業，監督政府有關國防相關政策，尤其這三年之間，許多錯誤的法條都造成錯誤的影響，他會極力爭取並修正錯誤，因為有錯誤就更正，是一個民主政府該做的事。（編輯：楊凱翔）1090112

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