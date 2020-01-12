2020大選世代差異 掀民意海嘯

（中央社記者游凱翔台北12日電）2020的總統大選，被稱為是一場以年齡為區分的「世代之爭」，許多民眾家中呈現出兩個極端的政治光譜，青年與長輩間的顏色互相拉扯，他們各有主張、卻誰也不服誰，被視為此次選戰關鍵的青年族群，積極發聲，掀起民意海嘯。讓2018九合一大勝的國民黨，在總統立委大選慘敗。

這次總統副總統選舉人人數為1931萬餘人，年齡層分布，最年輕的20至29歲選舉人數有311萬餘人，30至39歲有354萬餘人，40至49歲居冠共有374萬餘人，其次為50至59歲有363萬餘人，60至69歲有303萬餘人，70至79歲則有141萬餘人。由於中高齡選民向來被認為有較高投票意願，年輕選民動向成為關鍵。

對照2016年總統大選投票率僅66.27%，這次總統大選投票率達74.9%。尤其在各陣營候選人用力催票之下，今年總統、立委選舉，年輕選民返鄉投票踴躍，10日開始高鐵、台鐵都班班客滿。高鐵10日整天南下搭乘人次18萬604人次，更創下營運以來新高。

這一次選戰的特殊之處，學者分析，適逢香港反送中產生的「亡國感」，以及國民黨總統候選人韓國瑜違背了「不離開高雄」的承諾，及對中國態度始終未明，讓年輕人不再給予支持；但又因國民黨長期處於低士氣，韓國瑜的高人氣讓國民黨支持者感覺有了希望，也讓曾歷經台灣經濟起飛年代的中高齡民眾有了情感投射，造成許多長輩和子女因為政治立場不同，親情上出現了裂痕。

由媒體「美國之音中文網」所拍攝的一支訪談短片，敘述一名西元1990年後出生的曾姓青年也面臨家庭內政治矛盾的狀況，父親是國民黨支持者，而她本身則是支持民進黨籍的總統蔡英文。這段影片9日上線以來，截至12日中午止，已有近8萬次的觀看、近500次的分享，以及700多則留言。

影片中，曾姓青年的父親認為，年輕人之所以討厭韓國瑜，是因為人云亦云，也因為「你支持韓國瑜，不要那麼老土」的同儕壓力，這是一種霸凌。他認為，台灣獨立、大聲說出「I come from TAIWAN」是夢想，但他很理智的了解這一切並不會實現，中國不會允許台灣獨立，而他已經60歲了，對於未來不抱有企圖心，只求平安的活下去就好。

「我出生在1990年後，出生在一個民主自由的國家，對我來說，台灣就是獨立的國家，因為我不曾經歷過國民黨的年代。」曾姓青年認為，她與身邊的朋友能透過網路等各種管道了解政治，並不是因為同儕壓力，且並不是台灣不與中國交流，而是當蔡總統當選後，中國就選擇不與台灣來往。

她強調，即便台灣要與中國來往，也要對等的來往，「當你看見新疆、西藏，尤其是近期香港反送中事件，你不可能不對中國畏懼」，她也憂心，若韓國瑜選上總統將與中國走得越來越近，最後台灣成為中國的一份子。

曾姓青年與她父親的故事，只是眾多案例的其中一例。

目前就讀輔仁大學的一名學生說，她的家中也遇到同樣的狀況，父母親支持韓國瑜，但姊姊、妹妹及弟弟都支持蔡英文。她表示，很多人說韓國瑜講話不經腦袋，但韓國瑜的言論是經縝密思考的，為的是想拉攏特定的選民。

她認為，每個政黨都會想拉攏特定的選民，但韓國瑜只是挑起了議題，卻沒有設法解決問題，並不停利用軍公教改革的剝奪感，去分化整個社會團結，也不停的以二分法劃分過去與現在、青年與老年，導致世代隔閡擴大，就其實兩個世代是可以互相溝通的。

「選總統成了選邊站，而不是去選誰來領導國家」，她說，父親從小就在藍色家庭長大，因此已被固化為非藍即綠的選民，雖然「抹黑」這件事可能藍綠兩黨都在做，但這次的選舉演變成「只評論候選人特質」、「我只想要我的陣營贏」。

一名32歲、目前在法律事務所工作的蔡姓青年認為，過去她對政治不關心，真正開始關注政治是在2018年的同婚公投，由於當時很多不分年齡層的民眾都是「背答案」，卻不消化公投法案的內容，這完全違背了公投精神；加上有居住在高雄、偏綠的家人投給韓國瑜，最後韓卻違背承諾競選總統，令她非常不能接受。

她認為，與其說2020這場選舉是「世代之爭」，不如說是「思維之爭」，畢竟有很年輕的民眾也相當崇拜權威感，甚至轉傳假訊息；但也有長者雖然年紀大，但他了解真正發生了什麼事，也會去求證，並擅於與他人溝通，因此不應用年齡了界定這次選舉，而是思辨的精神。

另一名在日本京都從事和服攝影工作的吳姓青年說，他在2015年離開台灣到日本工作，期間2016年的總統大選、2018年的縣市長選舉都不曾回來投票，這次會選擇回來投票給民進黨的原因，是因為韓國瑜的中國論述令他無法相信，加上香港反送中的緣故，應該替台灣盡一份心力，也感謝日本老闆體諒，願意給他兩天的假期。

他說，家中的父母都是國民黨，經過幾次的溝通後認為沒有交集，因此只要談到政治他就會轉移話題，至少「一票抵一票」。

除此之外，在社群網站上有不為數不少的討論社團，其中又以「韓粉父母無助會」最為知名，一共擁有約1萬6000名粉絲，提供民眾投稿分享家中韓粉父母的狀況，由粉絲專頁管理者以匿名方式貼文，平均每一則貼文至少都獲得百名網友的迴響。

例如，有網友笑稱自己家裡是「一家兩制」，住在透天厝的他，樓上父母看著韓國瑜直播，樓下則收看民進黨的造勢晚會；也有人抱怨，他還是一名高中生，只說了一句韓國瑜不好，她的母親就不給他零用錢了；也有網友理性表示，家人很難改變，需要時間與時機，唯一能做的就是把握機會，去做出對得起自己的決定。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典受訪時說，近期不少民眾為了幫支持的政治人物催票，對家人展開親情攻勢，卻也成了情緒勒索的一種，但人與人間應尊重彼此選擇，面對家人情緒勒索，最好不要硬碰硬，以簡單一句「我了解了」就能化解危機，不然即便贏了選舉，最後可能輸掉家庭的溫暖，得不償失。

一名政治工作者認為，中、老年人希望的是穩定、求榮，回到過去70年代「台灣錢淹腳目」榮景，而當年那個榮景的執政黨就是國民黨；但對青年來說，要的是民主自由、願守承諾的政治人物，一名從海外返台投票的藝術家青年曾說：「與其說是亡國感，不如說是對故鄉的愛，讓青年願意回台投票。」（編輯：蘇志宗）1090112