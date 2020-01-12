勝選激情過後 學者：世代和解社會才能前進

2020年總統大選讓世代間的衝突激化到前所未見程度，學者分析，「分配不均」是造成世代衝突的重要關鍵。圖為11日總統蔡英文台北競總前聚集大批支持者。中央社記者吳家昇攝 109年1月11日

（中央社記者潘姿羽台北12日電）2020年總統大選結果出爐，但因這次大選，讓世代間的衝突激化到前所未見的程度，學者分析，「分配不均」是造成世代衝突的重要關鍵，政府應透過補助、政策進行資源重分配，也應把更多資源投注在托育、長照、居住正義，減緩年輕人的負擔與壓力。

蔡英文總統以817萬票的史上最高票成功連任，支持者在勝選之夜歡聲雷動，敗選陣營則當場淚崩，儘管日子終究要過，但這場大選撕裂的世代關係，是否能夠慢慢修復，考驗執政黨的智慧。

2020年的總統大選，讓世代間的衝突激化到前所未見的程度，以年長者為主力的「韓粉」痛心疾首地說，孩子們眼光不夠長遠；年輕人則不滿於長輩總是在社群網站瘋傳未經證實的訊息，難以溝通。

「每次談到政治就會吵架，」31歲的吳小姐無奈地說，她的家族職業以軍公教為主，都是深藍族群，她原本也受家庭觀念影響，還是首投族時，投票都是跟著家人投。

不過，大學畢業後，吳姓女子接觸到更多訊息、也從和朋友討論的過程中產生自己的想法，立場慢慢轉為「非藍」，卻開始與家人有了爭執，媽媽甚至會在她回家前，傳訊息要她「別討論政治」。

家住高雄的陳姓婦女則感慨，從九合一大選投給代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜至今，看到高雄的改變，路變得更平，也從韓國瑜身上看到未來的希望，然而兩個小孩與她立場不同，每每談到政治議題，都以吵架告終；為了避免家庭感情分裂，她要孩子「在家不要講政治」，自己則透過與朋友訴苦來宣洩情緒。

台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授黃信豪直指，這次選舉凸顯出的世代衝突確實更為明顯，主要發生在家長支持藍，小孩卻是「非藍」甚至「綠」的家庭，這部分其實反映兩件事，一是年輕人對於國民黨總統候選人韓國瑜的不認同感，二是世代價值觀的差異。

2020總統大選，國民黨總統候選人韓國瑜11日晚間在高雄市黨部外正式承認敗選，現場支持者難掩激動與失望，仍不斷高呼「我挺韓、我驕傲」。中央社記者王騰毅攝 109年1月11日

黃信豪說明，2010年左右取得投票權的成年人，這群人所受的教育與父母輩世代有很大的落差，使得價值觀有明顯的改變，對於國家認同、主權認同也更有想法。

也因此，黃信豪指出，原本還是「隱性」的世代衝突，在2019年初、中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」40週年紀念會發表談話的對台態度轉趨強硬後，迅速被激化，造就了2020年總統大選成為「發大財」與「顧主權」之戰，而香港反送中事件延燒，也加劇了年輕人對總統大選的關注與擔憂。

「選舉過後，世代必須和解。」中研院社會研究所研究員林宗弘表示，若從社會學的角度來看2020年總統大選造成的世代衝突成因，「分配不均」是重要關鍵，各個社會層面，都發生世代的權力、財富、所得分配衍生的議題。

舉例來說，收入、財富、權力等分配，幾乎都以年長者為主，年長者握有的房地產、薪資多優於年輕人；家庭當中，長輩地位高於晚輩；職場上，雇主、長官與下屬，也多是年長者與年輕人的組合；年金議題，長輩與年輕人分別扮演著領年金、繳年金的角色；再者，政黨當中，同樣有老人政治的情況。

林宗弘說，這次選舉發生在許多家庭當中的衝突，都是社會的縮影，但選舉過後，從政府到人民，真的都要認真思考「和解」這件事，台灣畢竟要往未來走，不能停留再過去。

「雙方要學著欣賞對方的優點」林宗弘舉例，年長者再討厭年輕人，長期照護還是得靠年輕人，年輕人再受不了長輩，資源、財富仍握在他們手裡，就算成立新創公司，也需要成熟企業的投資。

至於政府應扮演的角色，林宗弘認為，透過補助、政策進行資源重分配是重中之重，也應把更多資源投注在托育、長照、居住正義，減緩年輕人的負擔與壓力。

林宗弘總結，世代衝突並非台灣獨有，國外也時有所聞，每當社會走到轉折階段，不同的世代都會有拉扯、衝突，但唯有不同世代同心協力，社會才能向前走，「就算理念不合，最終大家也都是台灣人」。（編輯：林孟汝）1090112