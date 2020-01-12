蔡總統連任 中華民國國旗登土耳其國家通訊社官網

土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社11日在官網搭配中華民國國旗報導，根據計票結果，台灣現任總統蔡英文贏得連任，將繼續執政4年。（圖取自安納杜魯新聞社網頁aa.com.tr/en）

（中央社記者何宏儒安卡拉11日專電）土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社今天在官網搭配中華民國國旗報導，根據計票結果，台灣現任總統蔡英文贏得連任，將繼續執政4年。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）網頁今天報導，蔡總統囊括逾800萬選票，得票率逾57%，為自從1996年台灣總統直選以來最高票；主要在野黨中國國民黨候選人韓國瑜則獲逾500萬票，得票率為38%。

蔡總統在勝選演說中感謝選民「選擇了改革和團結的道路」。

她在記者會中致詞指出，這次選舉顯示，台灣人民希望國際社會「能夠看到我們對民主價值的堅持，尊重我們的國家認同」。

她強調：「中國對台灣節節進逼，並提出一國兩制台灣方案，要台灣在主權上讓步，吞下我們無法接受的條件。面對中國試圖片面改變台海現狀，台灣別無選擇，我們必須持續強化民主防衛機制，並且建立足以保衛台海安全的國防力量。」

總統蔡英文（左）與民進黨籍副總統候選人賴清德（右）以史上最高得票數贏得2020總統大選勝利，11日晚間發表勝選談話時，蔡總統保證絕對不會因為勝利就忘記反省，會把過去做不夠、來不及做的，做得更好、做得更多。中央社記者吳家昇攝 109年1月11日

美國於2019年批准總額80億美元的對台軍售案，惹惱北京。台灣並對疑因「反送中」示威遭到起訴而逃離香港的若干抗議人士提供庇護。

報導指出，主要在野黨國民黨主席吳敦義宣布辭職，承擔敗選責任。

1萬7226個投票所於當地時間11日上午8時開放、下午4時結束投票，上千萬選民投下神聖一票。選民的3張選票包括總統副總統的選票、區域及原住民立法委員的選票、以及選出全國不分區及僑居國外國民立法委員政黨票。

報導提到，傳統上，民進黨支持獨立而且不承認「一個中國」政策。（編輯：馮昭）1090112