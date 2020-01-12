蔡總統817萬票連任 國際媒體分析：拒斥中國專制主義

總統蔡英文（右）以超過817萬高票連任成功，她11日晚間致詞時也向這次選舉各方面提供幫助的人士，包括搭擋賴清德（中）、總統府秘書長陳菊（左）等人表達感謝。中央社記者郭日曉攝 109年1月11日

（中央社台北11日電）總統蔡英文今天以破817萬高票成功連任，外國重要媒體紛紛關注。紐約時報就提到，台灣選民藉由讓誓言維護主權的蔡總統贏得第2任期，來拒斥中國的專制主義。

「紐約時報」（The New York Times）以「打擊北京 台灣再度選出蔡英文擔任總統」（In Blow to Beijing, Taiwan Re-elects Tsai Ing-wen as President）為標題。

報導指出，面對北京加強行動控制台灣，蔡英文誓言維護台灣主權。台灣選民藉由讓蔡英文連任，嚴厲指責中國崛起的專制主義，顯示北京施壓台灣的行動已引發反彈。

彭博報導則以「蔡英文破紀錄勝選 台灣進一步遠離習近平掌控」（Tsai's Record Victory Moves Taiwan Further From Xi's Grasp）為標題。

報導提到，台灣選民支持宣誓捍衛主權的蔡英文連任，讓習近平把台灣納入麾下的目標進一步脫離他的掌控，也令人質疑中國對台戰略是否成功。

法新社報導標題為「台灣的蔡英文壓倒性勝選結果刺痛中國」（Taiwan's Tsai wins landslide in stinging result for China）。內文指出，選民讓台灣首位女性總統連任成功，以令人震驚結果拒斥北京孤立台灣的行動。

美聯社也以「台灣總統勝選 選民支持對中國採取堅定立場」（Taiwan's president wins as voters back tough China stance）為標題報導，這次選舉結果顯示蔡總統採取堅定立場面對中國，獲得台灣選民強烈支持。

路透社報導以「台灣總統壓倒性勝選 嚴厲拒斥中國」（Taiwan president wins by landslide in stinging rebuke to China）為標題。

內文指出，中國試圖運用軍事威逼和經濟利誘讓台灣接受中國統治，遭蔡總統壓倒性勝選的結果堅定拒斥。未來台灣與北京的關係可能進一步緊張。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）在標題為「台灣的總統壓倒性擊敗親北京對手成功連任」（Taiwan's president wins second term with landslide victory over pro-Beijing rival）報導中，提到蔡英文在選戰中呼籲選民向全世界—尤其是中國—展現他們想要民主而非獨裁的意願。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「連任成功台灣總統感謝選民」（Taiwan's President thanks voters after winning reelection），引述蔡英文在贏得超過57%的選票後，感謝選民將民主價值付諸實行。

CNN提到，蔡總統也呼籲中國放棄武力威脅台灣，同時表示所有國家都應該把台灣當成夥伴，而非問題。

日本媒體也以頭條及快報大幅報導，總統蔡英文以史無前例超過800萬張選票獲得壓倒性勝利，香港反送中運動是勝選的因素。

日本放送協會（NHK）報導，民進黨籍的總統蔡英文舉行國際記者會宣布勝選，蔡總統得票超過800萬，是台灣歷屆總統選舉的最高票。

NHK報導，蔡總統表明對抗中國的態勢，與改善對中關係、希望贏回國民黨政權的韓國瑜，是這次選舉的焦點。

共同社分析，香港反送中示威導致台灣反中意識擴大，蔡總統支持率回復。評論認為她抗拒中國國家主席習近平統一台灣的壓力，中國之後將繼續收緊台灣的外交和經濟，雙方關係可能會更惡化。

讀賣新聞報導，中國在香港實施一國兩制，但去年6月持續的反送中運動，導致「今日香港、明日台灣」的危機感與反中情緒擴大，蔡總統乘著強烈的風潮，是勝選因素。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090112