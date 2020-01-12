華郵：台灣總統大勝親中對手 民主生機勃勃

（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）台灣大選結果出爐，總統蔡英文連任成功，美國「華盛頓郵報」以「台灣總統大勝傾向北京的對手，贏得連任」為題報導，並指出競選過程中，台灣民主生機勃勃、充滿創意。

這篇發自台北的報導指出，蔡總統在這場爭取連任的選戰中，取得壓倒性的勝利。競選過程中，她呼籲選民向世界、特別是向中國表達，「台灣人要的是民主而不是獨裁」。

報導提到，相較於一年前蔡英文民調落後，這一年間有驚人的轉變。包括中國國家主席習近平對台灣的侵略意圖升高以及香港局勢的危險，都使得選情轉而對蔡英文有利。

華盛頓郵報（The Washington Post）指出，與北京友好的國民黨推出的候選人韓國瑜，利用大眾的憤怒情緒，採取了川普式的選戰打法。

報導引用前澳洲外交官、羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）學者卡薩姆（Natasha Kassam）的分析指出，「台灣的這場選舉，可能是2020年最重大的選舉，讓美國在內的其他民主國家能夠預見正要遭遇的問題」。

卡薩姆說，處理日益獨裁的中國帶來的後果，台灣不僅是全世界戰略的一環，台灣長久以來站在第一線對抗中國共產黨的侵略已有數十年。

台灣面臨的難題在於，一方面要保衛民主體制，一方面要處理與中國的經濟連結。

報導提到，香港問題使得許多台灣年輕人出來投票，一名28歲的年輕人說：「我不希望台灣變成香港。我們要用選票確保家園的民主與自由。」

華盛頓郵報的記者觀察，台灣不單只是個民主國家，而且這個民主體制充滿活力，選戰打得活潑又有創意。

包括死亡金屬樂團的主唱林昶佐競選立委連任；太陽花運動參與者賴品妤熱愛Cosplay，戴著橘色假髮、穿緊身衣站上造勢舞台。

總統蔡英文曾被畫成日式動漫的女主角，也曾拿著光劍與星際大戰粉絲合影，她養的貓也被印在T恤上。

除此之外，台灣在性別議題上走在亞洲各國之前，擁有世界第一位跨性別內閣成員，並在去年成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。（編輯：周永捷）1090112