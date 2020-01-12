國際社會祝賀蔡總統連任 肯定台灣自由民主成就

歷經九合一選舉挫敗，總統蔡英文（前）重新出發，這一年來以主權牌對決中國國家主席習近平的一國兩制，捍衛主權的「辣台妹」形象，再次將她送上權力高峰。中央社記者郭日曉攝 109年1月11日

（中央社台北12日電）總統蔡英文以史上最高得票數大贏對手韓國瑜，成功連任。白宮國安會、美國國務院、日本、歐盟、加拿大第一時間都發布聲明祝賀蔡總統連任，肯定她繼續領導台灣成為全球自由民主的典範。

總統與立委選舉11日進行投開票，根據中選會網站統計資料，民進黨總統候選人蔡英文與副總統候選人賴清德共獲得817萬186票，得票率約57.13%，預計當選第15任總統與副總統。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發布聲明，祝賀蔡總統連任成功，也恭賀台灣再次展現強健民主制度的力量。他說：「台灣健全的民主制度、自由市場經濟與蓬勃公民社會，使台灣成為區域典範及世界一股良善的力量。」

蓬佩奧指出，美國人民及台灣人民不僅僅是合作夥伴，也是同一個民主社群的成員，彼此因相同的政治、經濟和國際價值觀緊密結合。

蓬佩奧說：「在她（蔡總統）領導下，我們希望台灣持續為追求民主、繁榮並致力為人民提供一條更好道路的國家，樹立亮眼的典範。」

白宮國安會不具名資深官員向中央社表示，對於台灣2300萬人再次順利完成自由選舉，選出新的總統與立法機關予以祝賀。

這名資深官員也表示，台灣是美國重要合作夥伴，也是自由開放印太地區領導者。

在加拿大，加台國會友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）等多位參眾議員及加拿大駐台北貿易辦事處，均在第一時間發文致賀。

史葛洛拍發賀電並在推特發文，恭喜蔡總統連任成功，期盼雙邊人民未來持續發展正向關係。加拿大保守黨參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）表示：「台灣人民說話了！今天，他們再次投票贊成建立一個自由民主和團結的台灣。 台灣繼續成為其他亞洲國家的榜樣。」

此外，日本外務大臣茂木敏充就蔡總統連任發表談話指出，台日是共有基本價值、緊密經濟關係與人員往來的重要夥伴。日本政府將秉持維持與台灣非政府實務關係的立場，更深化日台合作交流。

他指出，台灣對日本而言是共有基本價值、並有緊密經濟關係與人員往來的重要夥伴及重要友人。

在歐洲方面，歐盟對外事務部（EEAS）外交安全政策發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）發布聲明，恭喜台灣人民在這次大選所展現的高投票率，強調雙方的治理體系均是建立在對民主、法治和人權的共同承諾之上。

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）、及4位副主席羅培茲（Juan Fernando Lopez Aguilar）、柯契夫（Andrey Kovatchev）、雷谷德科（Ryszard Legutko）、里克（Dominique Riquet）共同署名發出祝賀聲明。

歐洲議會友台小組表示，這次選舉再次證明台灣民主充滿活力，並展現台灣人民堅決捍衛自由民主的決心，不受外來恫嚇與介入。未來將持續支持台灣，並在民主、自由及人權共同價值上，進一步深化及拓展歐洲議會與台灣關係。

芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）也恭喜蔡總統連任及台灣總統大選過程平和。他說，自由、民主與人權是芬蘭與台灣共享的價值。（編輯：周永捷）1090112