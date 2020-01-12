蔡總統連任 紐時：北京施壓適得其反

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）總統蔡英文以逾800萬票連任成功。紐約時報分析，面對北京步步進逼，蔡總統誓言捍衛主權，選舉結果意味北京對台施壓造成反效果，台灣民眾以選票反對中國極權主義。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，中國國家主席習近平曾強調實現兩岸統一更具緊迫性，台灣大選結果對他來說無疑是一項挫折。

總統與立法委員選舉11日投開票。根據中央選舉委員會資料，蔡總統與副手賴清德獲817萬票，得票率57.1%，創下1996年總統直選以來最高票紀錄。國民黨總統候選人韓國瑜與副手張善政獲552萬票，得票率38.6%。

紐時（New York Times）報導，台灣選民對北京謀求兩岸統一的企圖日益警覺，蔡總統競選團隊成功抓住選民心理，並從香港半年多前因反送中而起的抗爭獲得動能。對中共而言，台灣大選結果展現香港反政府抗爭深刻影響其他地區對中國的態度。

報導寫道，蔡總統政治行情從2018年11月九合一地方選舉挫敗後翻升，意味北京對台施壓造成反效果。選舉結果可能拉大兩岸政治與文化差距，令人憂心台海恐陷入牽連美國的軍事衝突。

代表國民黨出征的韓國瑜競選期間承諾改善兩岸關係。紐時分析，隨著中國極權主義日益高漲，韓國瑜在選戰中處於守勢。蔡總統與支持者以香港抗爭期間港警強硬處置示威者為例，描繪兩岸一旦照中共條件統一，台灣朝氣蓬勃的民主社會可能會變成什麼模樣。

蔡總統在勝選演說中呼籲團結，承諾致力守護主權並強化經濟。

她說：「藉由每一次的總統大選，台灣人都在告訴全世界，我們有多麼珍惜民主自由的生活方式，也珍惜我們的國家－中華民國台灣。」

紐時指出，這場大選凸顯台灣認同獲充分支持，民情與寄望兩岸統一的想法漸行漸遠。

報導提到，中國想方設法恫嚇台灣，有利蔡總統打造捍衛台灣民主與主權的形象。投票前幾個月，台灣官員發出警告，指中國試圖在網路散播假訊息影響選情；自稱中國間諜的王立強則向澳洲媒體披露中國軍情單位暗地操弄台灣選舉結果。

中國多管齊下孤立蔡政府，以限制陸客赴台觀光等手段試圖打擊台灣經濟，卻未達到預期目標。在蔡總統主政下，台灣經濟不斷改善，失業率降至20年低點、薪資日益提升。蔡總統也在美中深陷貿易戰之際吸引業者回流，使台灣獲益。

報導寫道，如今關鍵在於中國是否會改變策略，主動接觸蔡政府；或是如北京鷹派人士建議，對台採取更強硬的行動。

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺表示：「兩岸冷對抗局面將持續下去。」

華爾街日報報導，外界普遍將蔡總統勝選視為選民反對北京控制台灣民主的種種作為。

報導指出，蔡總統爭取連任，以承諾減少台灣面對北京政經施壓時的弱點為主軸，並把握台灣民間普遍同情香港抗爭的機會，將這場選舉形塑為捍衛民主與為經濟利益而向北京低頭之間的抉擇。

北京對台部門今年在台灣大選投票前相對靜默，未多談選情。中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一在「兩岸關係」雜誌發表新年賀詞表示，兩岸關係「和平發展的美好前景需要兩岸同胞共同努力」。

報導提到，蔡總統競選期間，香港動盪局勢在競選演說、廣告和鎖定年輕選民的社群媒體訊息占據顯著地位。民進黨日前推出的競選廣告，旁白低沉道出香港年輕人遭政府壓迫的處境，搭配台灣年輕人日常生活的寧靜畫面，受到廣泛關注。

旁白在廣告中說：「我們憑什麼享受民主自由，請再看一眼，我們的孩子，答案就在他們的眼神中。」（編輯：廖漢原）1090111