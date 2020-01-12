半島電視台：蔡總統連任 選民憂中國影響力

（中央社記者何宏儒安卡拉11日專電）半島電視台報導，台灣總統蔡英文在大選中以57.13%贏得連任。她的支持度在香港爆發反政府抗議潮之際挺升，台灣選民擔心如果蔡總統的對手當選，中國對台灣將更具影響力。

半島電視台（（Al Jazeera）網站今天刊登自由撰稿人赫爾（Erin Hale）題為「蔡英文總統贏得台灣選舉」專文指出，選委會表示，蔡總統拿下817萬票，擊敗對手韓國瑜的552票（得票率38.61%）、宋楚瑜的60萬票（得票率4.26%）。

經過激烈選戰，韓國瑜宣布敗選後，蔡總統已經宣布勝選。她在勝選演說中指出：「我要謝謝今天出來投票的選民。參與這場選舉，無論投票給誰，都是民主價值的實踐。藉由每一次的總統大選，台灣人都在告訴全世界，我們有多麼珍惜民主自由的生活方式，也珍惜我們的國家—中華民國台灣。」

一年多前，因執政的民主進步黨在2018年11月期中選舉中失利，蔡總統似乎不太有希望連任。民進黨當時失去數個重要縣巿長寶座，選舉結果使蔡總統被迫辭卸民進黨主席。

不過民調顯示，蔡總統的支持度自從去年6月中旬開始提升。約莫同時，鄰近的香港因為北京對當地影響力日增而爆發大規模反政府抗議，開始陷入政治亂局。

台灣的正式名稱是中華民國，其政治地位不明確，中國曾對台灣提出類似香港那樣的「一國兩制」安排。不過香港已經對許許多多台灣年輕一代展現出，北京不是值得信賴的夥伴。

蔡英文總統也因推動國會立法保障同性婚姻而維持年輕世代對她的支持度，2019年5月生效時，在亞洲具里程碑意義。

蔡總統在年輕選民中擁有高支持度，較年長一輩台灣人和關切經濟的選民則屬意中國國民黨的韓國瑜。台灣的薪資大體上已有約20年不變，許多台灣人嚮往跟經濟大國中國走得更近。

在蔡總統第一個任期中，台灣在外交上更為孤立，這個民主國家在中國壓力之下，失去僅存的數個有外交關係的盟友，大部分是太平洋島國。

1900萬合格選民當中有許多人為了台灣的命運而返回戶籍地投票，有些人甚至遠從日本、澳洲返台投票。一位選民表示，韓國瑜當選總統的話，經濟或許會改善， 但也會讓中國更具影響力，而她並不希望台灣變成那樣。（編輯：劉學源）1090112