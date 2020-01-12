日媒：蔡總統連任 持續守護主權

（中央社記者楊明珠東京12日專電）總統選舉結果出爐，總統蔡英文以台灣選舉史上最高票連任，日媒報導，這代表台灣大多數選民對主張統一的中國強烈說「不」，蔡英文持續守護國家主權。

產經新聞報導，63歲的蔡總統以史上最高票擊敗親中路線的高雄市長韓國瑜，連任成功，這是台灣選民對主張統一台灣的中國，強烈說「不」。

蔡總統11日晚間在國際記者會表示，即使選舉勝利，也不忘反省，會持續守護國家主權。

下屆總統任期由5月20日開始，任期4年，蔡總統將與副總統當選人、前行政長賴清德共同進入總統府。

最大在野黨國民黨總統候選人韓國瑜在高雄市對支持者承認敗選，他表示，自己努力不夠，辜負大家期待，國民黨黨主席吳敦義表明辭去黨主席負責。

中央選舉委員會指出，本屆選舉蔡英文得票數超過800萬，超越2008年馬英九拿到約766萬。蔡英文連任成功，台灣今後也會與日本、美國、澳洲等國合作對抗中國。

立委選舉結果，由於與總統選舉共同舉行的加乘效益，民進黨維持過半席次。

讀賣新聞報導，蔡英文擊敗韓國瑜與親民黨主席宋楚瑜，連任成功。預料在美國與中國霸權競爭之際，將與共享自由、民主價值觀的美日合作，堅持對抗中國的基本路線。

蔡英文在台北市舉行的記者會表示，這次選舉守住民主價值。她呼籲中國，為了台灣海峽局勢穩定，希望與中國能對等的對話。

這次選戰最大的焦點兩岸關係，蔡英文表示，不承認台灣與中國同屬「一個中國」，要守護台灣的主權、民主、自由。

中國國家主席習近平不排除對台灣動武，想以「一國兩制」統一台灣，蔡英文對此展現不妥協的態度，獲得以年輕人為主的多數選民支持。

承認「一個中國」的韓國瑜主張改善兩岸關係，守護台灣安全，人民有錢，但未能爭取更多支持。

報導說，同時舉行的立委選舉民進黨獲得61席，維持過半席次，國民黨僅獲38席，登記在不分區的黨主席吳敦義落選。第3勢力，由台北市長柯文哲率領的台灣民眾黨拿到5席。

朝日報導，蔡英文政府2016年上台，中國限縮台灣國際空間，排除參與國際會議，挖走邦交國，面對這樣的壓力，在台美關係強化下，台灣持續對抗。這次選舉結果可說是中國對台政策的失敗，但5月開始蔡政府連任另一個4年，中國態度如果不改，兩岸關係可能持續緊張。

選戰的焦點是與中國的距離感。中國主張「一個中國」原則，認為台灣是中國的一部分，要統一台灣。蔡英文的支持率到去年上半年持續低迷，但去年6月香港反送中抗議活動趨激烈後，台灣民意對中國戒心增加，蔡英文支持率急遽回升。

韓國瑜批評，蔡政府執政下兩岸關係惡化，中國大陸觀光客減少。他主張「改善兩岸關係，活絡經濟」，但親中姿態也成了阻礙爭取更多支持的要因。（編輯：廖漢原）1090112