衛報：蔡總統連任 選民拒絕中國恫嚇哄騙手段

（中央社記者戴雅真倫敦11日專電）英國「衛報」今天報導，總統蔡英文以壓倒性勝利成功連任，這是對中國傳達了清楚的訊息，台灣選民斷然拒絕中國企圖以恫嚇或哄騙攏絡台灣的手段。

報導指出，蔡總統取得破817萬高票，創下台灣1996年總統直選以來最高票紀錄，輕易擊敗提倡與中國建立更緊密關係的國民黨籍對手韓國瑜。

「衛報」指出，去年九合一選舉民進黨大敗，這次逆轉劣勢原因在於慢慢有起色的經濟、對手的錯誤決策，以及香港反送中抗爭讓台灣年輕人意識到，若是遭到北京統治可能面臨的未來。

報導指出，中國逐漸升高的挑釁幫了蔡總統一把，在選舉前，中共兩度在台灣海峽展示航空母艦；中國國家主席習近平去年提出5項對台原則，不承諾放棄對台使用武力。

在蔡總統的第一任期，北京切斷與台灣所有對話，奪走台灣邦交國，暫停陸客赴台自由行。

蔡總統在勝選演說中表示：「這一次選舉結果，揭露了一個重要的意義，那就是：我們的主權和民主，被大聲威脅的時候，台灣人民會用更大的聲音，喊出我們的堅持。」

蔡總統說：「藉由每一次的總統大選，台灣人都在告訴全世界，我們有多麼珍惜民主自由的生活方式，也珍惜我們的國家—中華民國台灣。」

美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）政治學博士候選人南樂（Lev Nachman）表示：「這是共產黨的一大挫敗。共產黨很有可能會加強目前策略，試圖盡可能懲罰台灣，但到最後他們會發現，這只會把人民更推往綠色（民進黨）總統。」

報導指出，許多人都形容這場大選是一場世代之爭，老一輩選民支持韓國瑜以及國民黨與中國建立緊密經濟連結的政策，年輕一代則支持蔡總統，捍衛台灣民主。

華府「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）的莊宛樺（Jessica Drun）表示：「蔡的勝利，推翻北京稱台灣的經濟與政治未來都必須仰賴中國的說法。」

報導指出，蔡總統的連任，和去年11月香港區議會選舉泛民主派大捷同樣令北京難堪。（編輯：林憬屏）1090112