蔡總統連任 創多項紀錄

（中央社台北12日電）總統選舉結果揭曉，總統蔡英文順利連任，不僅得票數817萬231票創1996年總統直選以來最高紀錄，高雄狂掃109萬餘票、新北囊括139萬餘票，均創下民進黨得票新高紀錄。

總統選舉結果揭曉，蔡總統以817萬231票大贏對手韓國瑜近265萬票，順利連任，一舉打破前總統馬英九在2008年拿下765萬餘票的紀錄，成為台灣自1996年總統直選以來，得票數最高的總統，設下「小英障礙」。

蔡總統票數創新高，根據選罷法規定，以一票可獲新台幣30元的補助款計算，蔡總統可以拿2.45億餘元補助款，也創歷史新高。

蔡總統得票率57.13%，超越4年前所拿下的56.12%，是民進黨歷年總統大選最高得票率紀錄，不過，並未超越馬英九2008年競選總統的58.44%。

進一步觀察縣市得票數，蔡總統在高雄狂掃109萬7621票，超越總統府秘書長陳菊2014年參選高雄市長99萬餘票的紀錄，再次刷新民進黨在高雄的得票紀錄。

蔡英文在全台最大票倉、新北市的得票數為139萬3936票，創下民進黨在新北得票新高紀錄。

在地方選舉與總統大選的相互關係方面，自2005年以來，縣市長選舉結果往往與隨後的總統大選結果相同，呈現「輸或贏了地方選舉，就會輸或贏大選」的趨勢，但民進黨今天卻在2018年九合一選舉大敗的情況下，贏得2020年總統大選，可謂破除魔咒。（編輯：黃國倫）1090112