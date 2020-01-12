國民黨敗選 青壯世代檢討兩岸論述聲浪湧現

（中央社記者范正祥台北12日電）國民黨敗選，黨內青壯世代檢討兩岸政策聲浪湧現。台北市議員游淑慧建議，重新思考28年前的九二共識是否還合時宜；立委許毓仁質疑，國民黨面對中國議題提不出新論述，九二共識已然崩解。

游淑慧透過臉書發文向黨內選後檢討提出建議。她質疑，45歲以下的台灣民眾，早已不了解28年前的九二共識由來，讓九二共識被曲解跟抹紅為一國兩制。一個28年前產生的論述，是否還適合現在，是否還能獲得認同，這次投票已經證明。

她形容，一件不合時宜或不合穿的衣服，就應修改或者尋找新的替代；國民黨要走出新的道路，就要先把過去一些論述重新檢討，政黨不應該被一成不變的論述捆綁。

許毓仁也在臉書發文檢討國民黨大敗原因，質疑結構問題是黨的路線整體與台灣當代社會主流思想背離，包括面對中國議題提不出新論述，九二共識已然崩解。

他表示，國民黨若不改善這樣的結構性問題，恐怕4年、8年、12年都很難與民進黨爭鋒。

許毓仁指出，此次的選舉，儼然是台灣人民對國民黨親中路線投下一個反對票，要注意的是，45歲以下的投票族群對反中議題反彈力道最大，加上118萬首投族，總共有700萬的投票人口，其中接近70%都是反中，4年後這個族群只會擴大不會縮小，而年長的國民黨支持者只會凋零。

許毓仁認為，國民黨要好好思考面對中國大陸的路線，在全球反中的浪潮，不可能再用九二共識打迷糊仗。

他呼籲，國民黨進行一個內部對中國大陸路線的大辯論，讓年輕世代的聲音得以進入，好好辯證中國大陸路線，說服人民「國民黨可以處理兩岸關係，並且不會犧牲台灣的自由民主。」

連任成功的國民黨立委林為洲說，國民黨改革的重點是組織結構，如果權力核心中常會、中常委，永遠由上對下、不接地氣的做決策，那會離民意很遠很遠。

他認為，國民黨應該要成立改造委員會，讓有民意基礎的公職人員進入決策圈，而不是讓沒有民意基礎的中常委，來決定提名與兩岸政策論述。

林為洲說，只要讓有民意基礎的人來做決策，自然會產出符合民意的兩岸論述，這樣的兩岸論述會完全不一樣。

國民黨立委江啟臣回應媒體聯訪時指出，民進黨在這次選戰策略大幅運用、操作或加大20歲到50歲選民關心的議題，譬如主權、國家認同、兩岸關係等，到最後整個選戰落入簡化成「選中國還是選美國」，某種程度上也打中了這個年齡層，不管是成長背景或現在整個生活層面，普遍容易了解或馬上可以做出內心選擇。

江啟臣質疑，但國民黨在回應這個議題上，相對就比較遲鈍，甚至沒有具體的回應，無法讓20歲到50歲這個年齡層的民眾了解國民黨到底在這議題上主要的論述和方向，外部結構挑戰與內部回應遲鈍，加乘造成國民黨這次選戰結果。（編輯：楊凱翔）1090112