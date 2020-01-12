大選後 洪秀柱：國民黨主席應交棒青壯一代

（中央社記者楊思瑞台南12日電）參選台南市區域立委失利的前國民黨主席洪秀柱今天接受媒體聯訪時表示，國民黨主席職務應交棒給青壯一代，凡是能重拾中華民國憲法路線、有能力領導國民黨的人選，都應支持。

洪秀柱此次到台南市立委第6選區（仁德里等）參選，在中國國民黨艱困選區挑戰尋求連任的民主進步黨立委王定宇，引起各界關注。開票結果，洪秀柱拿到7萬2137票，不敵王定宇的11萬6174票。

洪秀柱上午前往台南市東區關帝殿參香後，展開謝票行程。行前接受媒體聯訪時，記者首先詢問，對國民黨主席吳敦義是否該為敗選負責的看法。

洪秀柱表示，國民黨選舉失敗有目共睹，黨主席理所當然要負起責任。尤其許多人發現在總統黨內初選過程讓大家詬病，規則反覆改了好幾次；初選結束後，又無法快速地做好整合，造成很多紛擾，影響大選。雖然不是全部的原因，但吳敦義要好好檢討過程中發生什麼事。

媒體再詢問，吳敦義若辭去黨主席職務，她是否心中有覺得適合接任的人選、以及她有無意願再參選。

洪秀柱說，她個人年紀已經不是太小，且她在擔任黨主席任內就強調要「用壯育青」，真的要把棒子交給青壯一代的同志承擔責任。這次到台南參選也是迫不得已，因為真的沒有人選，否則也應該培養年輕一代。

她指出，凡是有能力領導中國國民黨，重拾中華民國憲法路線的人選都應該支持。尤其現在是最困難的時刻，願意出來承擔重責大任的都讓人佩服。

洪秀柱表示，國民黨要改革的方向很多，但很重要的是要把話語權拿回來；不能碰到問題時，不敢說出自身的立場及主張，失去了中心思想與核心價值。

至於未來國民黨的兩岸論述，她指出，應由新的黨主席經由大家共同討論後來說，但不能脫離中華民國憲法。（編輯：戴光育）1090112