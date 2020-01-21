國民黨22日中常會 擬成立改革委員會

（中央社記者王承中台北21日電）國民黨明天召開中常會，預計將討論成立改革委員會、暫緩中常委選舉，以及通過由國民黨立委王育敏代理文傳會主委、組發會選舉動員部主任黃碧雲代理組發會主委的人事案。

針對國民黨代理主席林榮德日前提出將在中常會中宣布，要求超過60歲的中常委全面退出中常會，黨務人士今天告訴中央社記者指出，因為提出後各界的意見很多，所以並未列入明天中常會的議程。

對於日前國民黨指出，擬暫緩中常委選舉，與黨主席選舉脫鉤，待改革委員會做出結論後，再依新標準改選。黨務人士表示，暫緩中常委選舉的構想是由部分中常委建議，因此明天中常會在討論中常委選務時，將會有中常委以臨時提案的方式提出，進行討論。

國民黨代理秘書長曾銘宗日前表示，22日中常會將提出成立改革委員會，成員包含目前國民黨的15位縣市長、立法院黨團三長，也研議擴大邀請區域立委、縣市議長等有民意基礎的同志加入，同時也將邀請青年及外界代表，打破同溫層。

曾銘宗指出，委員會初步規劃的改革分為4大方向，分別是黨的組織改造、檢討黨的兩岸論述、制度化拔擢青年、健全黨的財務。包含檢討中常委的選舉方式，兩岸論述是否調整，如何讓年輕人在黨內有更好的發展空間，並有機制保障，以及配合組織改造，撙節支出，開源節流。（編輯：蘇志宗）1090121