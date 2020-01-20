國民黨中央勸退超過60歲中常委 資深中常委意見兩極

（中央社記者王承中、劉冠廷台北20日電）國民黨代理主席林榮德提出超過60歲中常委全面退出中常會，引發黨內中常委議論。資深中常委李昭平今天表示，非常贊成，應讓年輕人全面接班。但中常委呂學樟說，中常會應包含老中青不同世代。

國民黨代理主席林榮德昨天接受媒體專訪時表示，他將在22日召開的中常會中宣布，要求年齡超過60歲的中常委全面退出中常會，包括他自己，讓年輕一輩進到中常會。希望未來的中常會，民選的縣市長、議員、立委等要占到80%至90%。

國民黨代理秘書長、立委曾銘宗今天受訪表示，非常贊成這樣的方向。既然外界對中常委有不同意見，因此希望透過協調的方式，讓年紀較資深且沒有民意基礎者，不要再參與下次中常委會選舉。

曾銘宗指出，至於後續的做法，會更細緻的處理，屆時會向外界報告；他強調，他與林榮德涉及的黨務不深，沒有受到任何派系影響，是最公正的，若各界有意見，希望能夠表達，若做得不好，他們願意接受。

而對於林榮德提出的想法，國民黨內資深中常委的態度也十分兩極。李昭平告訴中央社記者，非常贊成超過60歲的中常委全面退出中常會，過去他也曾經這樣呼籲，若國民黨要徹底改造，應該讓年輕人全面接班，為展現以身作則的態度，他也不會參與中常委選舉，盡量讓年輕人可以出來。

李昭平指出，有聽說一些資深中常委有不同想法，但他認為，會有不同聲音，是因為放心不下，但因放心不下而留下來，年輕人就很難有出頭的機會。要徹底的放手，國民黨才能浴火重生。

但呂學樟表示，黨章規定選舉中常委沒有年齡限制的規定，他認同國民黨要改革，但改革是否以年齡做界定，恐引發疑慮。未來國民黨將面臨最混亂的時刻，且中常委一年還要負責募款新台幣50萬元，這不是一刀切用60歲做分界就能夠解決的問題。

呂學樟指出，年齡不是問題，是否有改革的想法才是重點，現在國民黨中常會的結構也有保障青年參與，其他如弱勢、婦女、勞工代表也都有保障名額，改革可以朝向年輕化，但中常會不一定要在年齡上做限制，應包含老中青、不同年齡層的代表都要有。

也有不具名的資深中常委表示反對，啟用年輕人參與中常會是應該的，但是不能抹滅資深者對於黨的貢獻，60歲到70歲是人生經驗歷練最豐富的時候，不能一竿子把這些人都打掉。且年輕化應從民意代表、縣市長年輕化著手，國民黨最主要的問題在黨主席，只要黨主席有新思維且無私奉獻，黨就會往前走。

對於林榮德提出的想法，不具名中常委表示，林榮德只是代理主席，若要這樣做就來修改黨章，代理主席僅能呼籲，憑什麼硬性規定。

國民黨黨章規定，中常會置常委39至44人，32名選任中常委由黨代表從中央委員中選出，指定中常委為7至12人，由主席指定黨籍縣市長5人、青年團總團長及全國青年工作總會總會長擔任，青年、婦女及弱勢團體當選名額應不低於總名額40%，青年應至少2人，勞工、農（漁）民、原住民、身心障礙者應至少各有1人，婦女當選名額應不低於總名額1/4。（編輯：蘇龍麒）1090120