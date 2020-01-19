國民黨擬春節前成立改革委員會 聚焦兩岸論述

（中央社記者王承中台北19日電）國民黨代理秘書長曾銘宗今天表示，22日中常會將提出成立改革委員會，初步規劃方向為組織改造、檢討兩岸論述、制度化拔擢青年、健全財務。文傳會、組發會主委將由國民黨立委王育敏、選動部主任黃碧雲代理。

國民黨2020總統、立委大敗，黨內檢討聲浪四起，各界關注國民黨如何進行改革。曾銘宗日前表示，將盡快提出國民黨改革的方式和策略，不會讓各界失望；兩岸論述該如何調整，一定會傾聽黨內外、全民意見，再做最後決定。

曾銘宗今天告訴中央社記者，22日中常會中將提出成立改革委員會，希望能獲得中常會通過。他指出，委員會的成員包含目前國民黨的15位縣市長、立法院黨團三長，也研議擴大邀請區域立委、縣市議長等有民意基礎的同志加入，同時也將邀請青年及外界代表，打破同溫層。

曾銘宗表示，委員會初步規劃的改革分為四大方向，分別是黨的組織改造、檢討黨的兩岸論述、制度化拔擢青年、健全黨的財務。包含檢討中常委的選舉方式，兩岸論述是否調整，如何讓年輕人在黨內有更好的發展空間，並有機制保障，以及配合組織改造，撙節支出，開源節流。

對於有人質疑，目前黨中央為看守狀態，不宜做重大決定。曾銘宗指出，外界對於國民黨的改革殷殷期盼，不能夠等到新任黨主席選出來後才開始進行，目前是希望能先架好相關的架構、平台，等到新的主席上任，就可以快速啟動改革。

另外，曾銘宗也指出，22日中常會除通過成立改革委員會外，也將通過部分黨務一級主管的人事案，文傳會主委將由國民黨立委王育敏代理，而組發會主委則由現任組發會選舉動員部主任黃碧雲代理，其餘包含行管會主委邱大展、革命實踐研究院院長林火旺等黨務主管都獲慰留，至黨主席改選後為止。（編輯：林孟汝）1090119