國民黨青壯派成立臉書社團 與網友討論兩岸定位

國民黨台北市議員羅智強等青壯派成立的「+1」團隊，今天發布聲明表示，決定成立臉書社團，和黨內同志及網友共同討論國民黨的兩岸定位。中央社記者王承中攝 109年1月19日

（中央社記者王承中台北19日電）國民黨台北市議員羅智強等青壯派成立的「+1」團隊，今天舉行記者會表示，國民黨從未否認大陸是台灣的威脅，但也是機會所在，「+1」團隊已成立臉書社團，將和黨內同志及網友共同討論國民黨的兩岸定位。

由國民黨台北市議員羅智強、張斯綱、游淑慧及國民黨青年團總團長田方倫等黨內青壯派成立的「+1」團隊，今天再度發布聲明呼籲，希望國民黨進行路線大辯論，有意參選黨主席者，要公開闡述兩岸路線，接受檢驗。

羅智強、張斯綱、游淑慧及田方倫等人下午在國民黨中央黨部前召開記者會，張斯綱說，總統選舉，兩岸議題永遠是重中之重。國民黨從未否認中國大陸是台灣威脅所在，但和台灣貿易關係密切、同文同種的大陸，也是機會所在，癥結在於用什麼態度面對中國大陸，才是台灣最有利的選項。

張斯綱指出，國民黨全體同志應該集思廣益，一起把新的答案找出來，決定在臉書成立「+1」社團，和黨內同志以及網友共同討論國民黨的兩岸定位，呼籲不設框架、沒有前提，邀請國民黨同志，特別是有意參選黨主席者，公開辯論兩岸路線。

日前宣布參選國民黨主席的台大教授張亞中，也在記者會中指出，他曾提醒國民黨要建立新的兩岸論述，因此非常贊同路線大辯論。

張亞中表示，除兩岸論述外，包含台灣人是否是中國人的身分認同論述、過去清朝、日據及國民黨統治時期的歷史評價、對二二八事件的看法、軍公教年金被刪減等議題，國民黨都必須要有清楚的論述跟立場，也必須在核心思想上堅持價值，才能凝聚向心力，面對民進黨的挑戰。

羅智強表示，國民黨不是拿不出道理，而是道理達不到人心，國民黨這次大敗，與網路話語權全面淪喪有很大關連，「從網路跌倒就從社群站起來」。

羅智強說，「+1」成立臉書社團後，目前有3萬多個成員，在黨主席選舉過程中，也可以變成辯論平台，呈現各參選人的兩岸政策，並希望進一步成為國民黨討論意見、捍衛價值、宣揚理念的共同平台。（編輯：林孟汝）1090119