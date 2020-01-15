吳斯懷：假想敵是中國大陸解放軍 洩密就關到死[影]

外界擔憂退將吳斯懷（圖）擔任立委後恐有洩密隱憂，吳斯懷說，如果進到立法院有洩漏機密的事實，就把他「關進去，關到死」，他一頓飯都不吃只喝水，活幾天算幾天，強調不會對不起中華民國。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭建伸台北15日電）國民黨內多位青壯派議員呼籲退將吳斯懷辭去國民黨不分區立委資格。吳斯懷受訪時說，若國民黨中央認同他離開就會變好，就叫他離開。他也強調，我方假想敵是中國大陸解放軍；若他進立法院洩密，就把他關到死。

2020大選國民黨敗選，國民黨台北市議員羅智強號召多位青壯派議員，除了要求國民黨主席吳敦義立即辭去黨主席跟不分區立委資格，也呼籲退將吳斯懷辭去不分區立委資格。

對此，國民黨立委當選人吳斯懷14日接受「自由亞洲電台」訪問時表示，他要反問這些中生代的民意代表，「吳斯懷辭掉不分區立委，國民黨就會變好嗎？」如果答案是肯定的，連國民黨中央黨部也認同這答案，就叫他離開，他毫無怨言。

吳斯懷說，從軍44年的磨練，會服從黨中央的任何決策，青壯派的聲音他聽到了，予以尊重；國民黨是百年大黨，雖然現在疲態顯露，但仍有民主自由多元聲音的優良傳統。

他說，希望多元的聲音要更理性，而不是把責任都由吳敦義一人扛起，或是將責任轉移到他身上。

雖然外界曾冠上親中立場，但吳斯懷被問及台灣的假想敵是誰時，他直言是中國大陸解放軍，強調這沒有迴避空間；他也認為，追求統一跟反共沒有扞格，強調若在統一之前中國大陸對台動武，台灣要有自保能力，讓對岸不敢輕易動武。

吳斯懷比喻，兩岸關係是跳探戈，要進兩步退一步，但民進黨是一步都不前進，而且也不退，強調兩岸目前應該先和平發展，但絕對不搞台獨。

吳斯懷說，絕對贊成檢討九二共識，坦言國民黨的弱點是，明知道論點對台灣最有利，但不敢大聲辯護，反而死咬那4個字、8個字，沒有說服台灣人民的論述；九二共識要有更深化解釋，但絕對不是拋棄，「難道要搞台獨嗎？」

吳斯懷在專訪也提到，外界認為他在2016年聆聽中國國家主席習近平談話有爭議，但在那之前，他曾到中國大陸演講，提及8次「中華民國」，還拿中華民國國旗拍照，沒人反對他，甚至還對他比大拇指。

外界擔憂吳斯懷擔任立委後恐有洩密隱憂，但他強調，如果進到外交及國防委員會有洩漏機密的事實，就把他「關進去，關到死」，他一頓飯都不吃只喝水，活幾天算幾天，強調不會對不起中華民國。

他呼籲，中國大陸要改變對台政策，不是只有經濟上惠台，年輕人就會相信你，要從網路了解年輕人跟他們的憂慮，而非以利誘之；不是軟的更軟，硬的更硬，中國大陸要設法降低台灣人的焦慮跟不確定感。（編輯：蘇龍麒）1090115