韓國瑜從國家認同打到清廉問題 一路猛攻蔡總統

（中央社台北18日電）2020總統大選首場電視政見發表會今天登場，率先發言的國民黨總統候選人韓國瑜一開場便直球對決總統蔡英文，從國家定位、政府清廉、經濟數據表現，發動一連串猛烈抨擊。他對於遭質疑賣台，更要求蔡總統應該還他清白。

2020總統大選首場電視政見發表會晚間在華視登場，三組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見，經抽籤發言順序為韓、宋、蔡，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

韓國瑜身穿白色襯衫、深色西裝外套，頭戴繡有中華民國國旗的帽子進場，會前受訪被問心情如何，回應「開心」。

不過，抽籤抽到第一位發言的韓國瑜，在第一階段發言即砲火猛烈。針對國家定位，他質疑蔡總統過去執政都稱中華民國為「這個國家」，根本不愛中華民國，他的立場清楚，就是捍衛中華民國主權及憲政體制。他並高喊三次「中華民國萬歲」，非常搶戲。

話鋒一轉，韓國瑜猛攻民進黨政府執政的清廉問題，他說，他絕對相信在蔡總統的領導下，很多人都在貪污。韓國瑜說，今天要賺錢去開公司，但民進黨現在是開政府賺大錢，世界上哪有這個道理 。

韓國瑜指出，若他當選，一定立刻成立特偵組，馬上針對這段時間大家懷疑的案件展開調查。他也會請特偵組用一樣的標準，像X光一樣嚴密檢查他及他的執政團隊，若他跟執政團隊有貪污，不要讓他們假釋，關到死，並且一天給一頓飯就好。

第二輪發言時，韓國瑜對於蔡總統質疑他的房產爭議，他反問，蔡總統30多歲就買土地，若干年後把土地賣了賺了新台幣1億8000萬元，「我有說過嗎？」

韓國瑜說，他選到現在沒有對蔡總統個人操守提出質疑，因為他認為這是候選人之間基本的尊重。他更強力批判民進黨養網軍、帶風向，質問「今天抓到一個楊蕙如網路帶風向，蔡總統應勇敢告訴人民，還有多少楊蕙如。」

韓國瑜說，蔡總統提到執政期間是20年來經濟最好，但4年來台灣人民選出的代表字為苦、茫、翻、亂，韓國瑜並一一舉例民進黨執政時期的經濟數據指出，這麼差的成績、這麼差的經濟表現，蔡總統還要告訴人民經濟好得不得了。他說，蔡總統動不動講觀光客創下新高，但民進黨是把轉機外國人也算成一個觀光客。韓國瑜也批，蔡總統執政，中華民國變成國際經濟孤兒。

第三輪發言時，韓國瑜對於他先前訪問香港中聯辦就被影射好像要賣台，但蔡總統也去過中國大陸跟高官見面，卻未被說不愛台灣，他認為「蔡總統應該還我一個清白。」他說，「為什麼你們去不是出賣台灣主權，為什麼我去就是出賣台灣主權」。

韓國瑜在結論時並替他在高雄的執政辯護，他以排水管清淤為例，質疑過去10、20年民進黨在高雄市執政都沒人清理，所以高雄到處淹水、登革熱這麼囂張，「蔡總統應該跟高雄市民道歉」。最後，韓國瑜再度高喊「中華民國萬歲」，結束首場政見會。（編輯：林興盟）1081218