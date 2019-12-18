韓國瑜批民進黨貪污 蔡總統回擊豪宅閨密案

（中央社記者游凱翔台北18日電）2020總統大選電視政見發表會今天登場，國民黨總統候選人韓國瑜批民進黨政府貪污，宣示若當選要成立特偵組；蔡總統則回擊豪宅案、閨密案都說不清楚，並質疑韓國瑜落跑市長的誠信問題。

2020總統大選首場電視政見發表會晚上在華視登場，三組候選人包括民進黨總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見，經抽籤，發言順序為韓、宋、蔡，政見發表分三階段、每階段10分鐘。

韓國瑜在第一階段就開砲指出，相信在蔡總統的領導下，很多人都在貪污。若他當選，一定立刻成立特偵組，馬上針對這段時間大家懷疑的案件展開調查，他也會請特偵組用一樣的標準，像X光一樣嚴密檢查他及他的執政團隊，如果他被抓進監獄，一天給一頓飯就好，沒有資格吃三頓飯。

蔡總統回擊，韓國瑜提及清廉的問題，她倒是要問一下，這段期間以來高雄市政府一直在討論一件事，就是閨密變主秘的事情，第一號閨密辭職了以後，第二號閨密又變成主秘，這件事情韓國瑜應好好解釋一下；韓國瑜又說要重新設立特偵組調查所有人，包括韓自己，可是韓國瑜連自己的豪宅事情都迴避，都講不清楚。

影片來源：華視直播頻道YouTube頻道

蔡總統表示，2020大選要選出值得人民信賴的總統，但去年韓國瑜當選高雄市長，才短短不到3個月就宣布要選總統，這是台灣民主發展歷史上，選民從來沒有見過的事情，也是一個政治人物，違背責任政治，背棄自己對選民的承諾，是「最壞的示範」。

蔡總統說，韓國瑜為了選總統請假3個月，面對社會普遍質疑，韓自己沒有反省，反而問她為什麼不請假，顯現韓對總統職務與角色的不了解，因為總統的工作是24小時，沒有請假問題。韓國瑜如果當選總統，有一天發現不能請假，也不能迴避時，要怎麼辦。

面對蔡總統攻擊豪宅案等，韓國瑜則批評，媒體帶風向、網路帶風向，難道不就是民進黨一手豢養的嗎；今天抓到一個「卡神」楊蕙如在網路帶風向，蔡總統應勇敢告訴人民，還有多少楊蕙如，民進黨用納稅人的錢養網軍、打擊政治對手，他都沒有說什麼，蔡總統卻用媒體黑他的資料，在政見會上提出，令他無法接受。

韓國瑜說，他選到現在從來沒有針對蔡總統操守品格，覺得這是候選人之間彼此尊重，他與妻子李佳芬買房子貸款，千辛萬苦付不起，忍痛殺出，蔡總統30多歲買10幾塊土地、若干年之後賣掉賺了新台幣1億8000萬元，他有說過嗎，他覺得這是一個尊重。

宋楚瑜則指出，台灣需要能夠解決問題的領導人，團隊也要有紀律，不能胡搞瞎搞，並有經驗整合，強調他自己有這個履歷表，操盤過民主發展，並領導過省府團隊。（編輯：蘇龍麒）1081218