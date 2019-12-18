宋楚瑜：挺罷韓遊行像火車對撞 盼別讓民主蒙羞

（中央社記者郭建伸台北18日電）高雄罷韓及挺韓遊行21日同時登場，親民黨總統候選人宋楚瑜今天說，21日的遊行像兩台火車對撞，他希望兩黨總統候選人運用影響力，父母官沒有假期，好好維護不要出事，別讓台灣民主蒙羞。

宋楚瑜今天晚上參加2020總統大選首場電視政見會，並於會後接受媒體訪問。

媒體詢問宋楚瑜對今天晚上政見會打幾分？宋楚瑜沒有正面回應，但表示他相信今天這三位參加的候選人都盡心盡力，做好相當準備。

他說，親民黨同仁告訴他，不必去打民進黨的弊端，國民黨一定會好好準備；蔡總統也一定會講很多自己的政績，每個人都發揮自己長處，這就是大家要珍惜的台灣民主價值。

由於宋楚瑜在政見會中提到國民黨總統候選人韓國瑜留在高雄就好，韓國瑜則稱自己年紀大，來日不多，媒體問宋楚瑜是否建議韓國瑜留在高雄就好？宋楚瑜則說，希望他好好保重身體。

宋楚瑜說，他今天再次參加選舉政見發表會，有更深感受就是做為台灣人的驕傲。

媒體詢問宋楚瑜，國民黨主席吳敦義批評蔡總統是「衰尾查某」，是否適當？宋楚瑜說，我們可以用和平理性中道的方式發表見解，但是看到藍綠持續惡鬥，這不是台灣人希望的國家之福。

宋楚瑜呼籲，12月21日在高雄的罷韓、挺韓遊行，像兩台火車對撞、對開，而且是發動上萬名群眾集結，「我非常關心，希望天佑台灣」。

宋楚瑜說，過去從未在選舉中有惡質的流血事件，希望兩黨最重要的候選人，運用他們的影響力，父母官沒有假期，好好維護不要出事、讓台灣民主蒙羞。

宋楚瑜指出，每個人都有參政權，但台灣不要被世界邊緣化，我們要好好努力，「今天要選得不是只會開空頭支票，只會講不會做」，呼籲找一個會做且有執行力的人，好好找回台灣的自信與驕傲。（編輯：蘇龍麒）1081218