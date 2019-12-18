韓國瑜：遺憾蔡總統始終沒喊中華民國萬歲

（中央社記者余祥台北18日電）首場總統選舉政見發表會落幕，國民黨總統候選人韓國瑜會後表示，他不會幫自己打分數，對於蔡總統始終沒有喊出中華民國萬歲或台灣獨立，以及大量用民進黨網軍的資料質疑他，他對於這兩點感到遺憾。

2020總統大選首場電視政見發表會晚間在華視登場，三組總統候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見，經抽籤發言順序為韓、宋、蔡，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

韓國瑜在政見會後由國民黨副總統候選人張善政、韓國瑜競選總幹事曾永權陪同下，接受媒體聯訪。

媒體詢問，政見會給自己以及對手打幾分，韓國瑜說，他不會幫自己打分數，但很遺憾，蔡總統在政見會始終沒有喊出中華民國萬歲，或是台灣獨立，沒有說清楚要把中華民國、台澎金馬2300萬人民帶往哪裡。

韓國瑜說，蔡總統大量運用網軍資料質疑他，偏偏這些都是民進黨養的網軍，讓他感到非常遺憾。

至於週刊爆料，新莊王小姐購屋金流來自韓國瑜，韓國瑜說，發言人回答過了。針對黨主席吳敦義批蔡總統是「衰尾查某」，遭批失言，韓國瑜也同樣回答，發言人答過了，謝謝。

法務部政務次長蔡碧仲在臉書發文力挺民進黨花蓮縣立委參選人蕭美琴，遭國民黨批違反行政中立。韓國瑜說，各部會政務官用下班時間輔選大家都能接受，但法務部是特別敏感的單位，希望法務部長、政次能夠知道進與退之間。

花蓮立委選戰泛藍分裂，無黨籍的前花蓮縣長傅崐萁投入選戰，國民黨則提名黃啟嘉參選，因韓國瑜與傅崐萁有私交，外界關注韓國瑜立場。

韓國瑜回答媒體詢問蔡碧仲是否違反行政中立時突然提及花蓮立委選舉，他說，有人說花蓮立委參選人是哪一個家族、哪一個家庭，但行政院長蘇貞昌女兒蘇巧慧也在參選立委，蘇巧慧能否連任成功，是看選民是否願意投票，既然是民主政治，當然人民最大，這是他對花蓮立委選舉最基本的看法。（編輯：紀淑芳）1081218