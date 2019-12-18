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總統大選首場政見會
2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度在電視轉播中完整呈現政見。
總統大選首場政見會
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總統大選首場政見會7/13

電視政見會批藍打綠 宋楚瑜：只做一任撥亂反正

最新更新：2019/12/18 21:24
2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，親民黨總統候選人宋楚瑜（中）抵達會場並揮手致意。中央社記者王騰毅攝 108年12月18日
2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，親民黨總統候選人宋楚瑜（中）抵達會場並揮手致意。中央社記者王騰毅攝 108年12月18日

（中央社記者游凱翔台北18日電）2020總統大選首場電視政見發表會今天登場，親民黨總統候選人宋楚瑜三度強調「只做一任、撥亂反正」；他表示，若他當選總統將只當一任，未來四年，獨立和統一都不可能發生，且每年到立法院國情報告。

2020總統大選首場電視政見發表會晚上在華視登場，三組候選人包括民進黨總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見，經抽籤，發言順序為韓、宋、蔡，政見發表分三階段，每階段10分鐘。

宋楚瑜在第三階段發言時對韓國瑜喊話，宋楚瑜說，韓國瑜非常希望將高雄市好好辦好，因此應該繼續留在高雄，將未完成的事情好好完成，若宋楚瑜擔任總統絕對不會像民進黨這樣小氣，會大力的支持韓國瑜讓夢想成真，讓高雄市民覺得終於培養出一名好的未來領導人。

影片來源：華視直播頻道YouTube頻道

宋楚瑜強調，若他當選總統只當一任，在他這一任將撥亂反正，且未來這四年，獨立和統一都不可能發生，但是他捍衛中華民主權、堅持維護台灣自由民主決心絕對不改變，他只求台灣勝、中華民國贏；宋楚瑜三度強調「只做一任、撥亂反正」，因為很重要，所以要說三次。

宋楚瑜也說，若他成為中華民國總統，未來這四年要做五件事情，分別是「國家利益放前面，政黨放兩邊」、「網羅各黨派人才組成大聯合政府」、「任命立法院能同意的人擔任行政院長」、「尊重民意及立法院，當選每年一定到立法院國情報告」、「處理好兩岸關係」。

針對12月21日將在高雄舉行的挺韓、罷韓大遊行，宋楚瑜表示，集會遊行法是人民的權利，但地方政府要負起責任，不要讓有心人透過煽動製造混亂，也誠懇呼籲民進黨、國民黨雙方自我克制，因為台灣的選舉不曾流過血，也是台灣的光榮傳統。

宋楚瑜最後說，他剛進來華視參與政見發表會時，有記者詢問他是否擔心被邊緣化，但他最擔心的是台灣民主被邊緣化，因為每一名台灣鄉親感受不到政府在照顧他們，因此不讓人民感受邊緣化，才是一名做為國家領導人最重要的責任。（編輯：蘇龍麒）1081218

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