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蔡總統火力全開批韓 天馬行空沒帶領國家能力
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總統大選首場政見會
2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度在電視轉播中完整呈現政見。
總統大選首場政見會
新聞專題
總統大選首場政見會3/9

韓：若當選成立特偵組 貪污不得假釋一天吃一頓飯

最新更新：2019/12/18 20:16
2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，國民黨總統候選人韓國瑜（前）抵達會場時，做出加油打氣的姿勢。中央社記者謝佳璋攝　108年12月18日
2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，國民黨總統候選人韓國瑜（前）抵達會場時，做出加油打氣的姿勢。中央社記者謝佳璋攝　108年12月18日

（中央社記者王承中台北18日電）2020總統大選首場電視政見發表會今天登場，國民黨候選人韓國瑜表示，若當選一定成立特偵組，調查前瞻計畫為什麼要新台幣8800億元，也呼籲用一樣標準檢視他跟執政團隊，若貪污被抓不得假釋，在監獄一天只能吃一頓飯。

2020總統大選首場電視政見發表會晚間在華視登場，三組候選人包括總統蔡英文、國民黨韓國瑜、親民黨宋楚瑜，首度同台講述政見，經抽籤發言順序為韓、宋、蔡，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

韓國瑜在第一階段表示，他絕對相信在蔡總統的領導下，很多人都在貪污。民進黨執政後堅決廢除特偵組，為貪官污吏開了一條路，不會被調查。沒有清廉效率政府，納稅拚經濟都是空的，貪官污吏充斥整個政府，還有肥貓，這像一個政府嗎。

韓國瑜指出，若他當選，一定立刻成立特偵組，馬上針對這段時間大家懷疑的案件展開調查，例如為什麼前瞻計畫要8800億元、風力發電要2兆元，高雄市負債3300億元，全國第一，每位市民背9萬元，也請特偵組一併調查，為什麼欠這麼多錢。

影片來源：華視直播頻道YouTube頻道

韓國瑜表示，他也會請特偵組用一樣的標準，像X光一樣嚴密檢查他及他的執政團隊、國營事業董事長，若他跟執政團隊有貪污，呼籲全國的法官、檢察官不要讓他們假釋，關到死；也呼籲全國的典獄長，如果他被抓進監獄，一天給一頓飯就好，沒有資格吃三頓飯。

韓國瑜指出，今天要賺錢去開公司，但民進黨現在是開政府賺大錢，世界上哪有這個道理 。人民投票給政治人物是希望謀求生活快樂，大家能安居樂業，每個公職人員應戰戰兢兢為人民盡心盡力。沒有清廉的政府，就絕對沒有辦法有乾淨政治、有效執政。

韓國瑜表示，沒有清廉的政治，台灣在走向墮落，因此必須要建立有效率乾淨的政府，但蔡政府完全沒有辦法達到，不僅讓全國民眾失望，也讓支持民進黨的朋友失望，讓台獨朋友失望，「這不是我們要的政府」。

韓國瑜一開場就質疑總統蔡英文過去執政都稱中華民國為「這個國家」，根本不愛中華民國，他的立場清楚，就是捍衛中華民國主權及憲政體制。他並高喊三次「中華民國萬歲」。1081218

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，三組總統候選人總統蔡英文（左起）、親民黨主席宋楚瑜、國民黨高雄市長韓國瑜在發表會開始前合影。（中選會提供）中央社　108年12月18日
2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，三組總統候選人總統蔡英文（左起）、親民黨主席宋楚瑜、國民黨高雄市長韓國瑜在發表會開始前合影。（中選會提供）中央社　108年12月18日
由中央選舉委員會主辦的2020總統大選首場電視政見發表會，18日晚間在華視登場，三組總統候選人總統蔡英文（左2起）、親民黨主席宋楚瑜、國民黨高雄市長韓國瑜首度同場交鋒。（中選會提供）中央社　108年12月18日
由中央選舉委員會主辦的2020總統大選首場電視政見發表會，18日晚間在華視登場，三組總統候選人總統蔡英文（左2起）、親民黨主席宋楚瑜、國民黨高雄市長韓國瑜首度同場交鋒。（中選會提供）中央社　108年12月18日
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