蔡總統火力全開批韓 天馬行空沒帶領國家能力

（中央社記者顧荃台北18日電）總統蔡英文今天在政見會第一輪，火力全開批評對手韓國瑜豪宅案、閨密案都說不清楚，也酸韓若當選總統不能請假怎麼辦，政策宣示讓許多人覺得有一些「娛樂效果」；她說，如果天馬行空地開政策支票，沒有帶領國家的能力，這絕對不是要選擇的總統候選人。

2020總統大選首場電視政見發表會晚間在華視登場，三組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見，經抽籤發言順序為韓、宋、蔡，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

蔡總統在第一階段發言時，首先砲火全開的反擊國民黨總統候選人韓國瑜的質疑，蔡總統指出，韓國瑜對她很多的指教跟批評，但這些發言不脫是歧視性、情緒性的發言，或是挑起社會對立，甚至於是沒有根據的指控，有時候還無中生有、斷章取義。

蔡總統表示，韓國瑜剛才提了幾個問題，例如說中華民國，「我們現在不就正在選中華民國的總統嗎？我現在就是第14任的總統，現在在選第15任的總統」。現在滿場都是國旗，她已經擔任總統3年多，政府的運作就是跟著中華民國憲政體制在運作，「剛才聽他講的一大堆，關於中華民國的事就是無中生有」。

影片來源：華視直播頻道YouTube頻道

蔡總統說，韓國瑜講到清廉的問題，她倒是要問一下，這段期間以來高雄市政府一直在討論一件事，就是閨密變主秘的事情，第一號閨密辭職了以後，第二號閨密又變成主秘，這件事情韓國瑜應好好解釋一下；韓國瑜又說要重新設立特偵組調查所有人，包括韓自己，可是韓國瑜連自己的豪宅事情都迴避，都講不清楚。

蔡總統說，2020大選要選出值得人民信賴的總統。去年韓國瑜當選高雄市長，才短短不到3個月就宣布要選總統，這是台灣民主發展歷史上，選民從來沒有見過的事情，也是一個政治人物，違背責任政治，背棄自己對選民的承諾，是「最壞的示範」。

她說，韓國瑜為了選總統也請假3個月，面對社會普遍質疑，韓自己沒有反省，反而問她為什麼不請假，顯現出韓對總統職務與角色的不瞭解，總統工作是24小時，沒有請假問題。韓國瑜如果當選總統，有一天發現不能請假，也不能迴避時，要怎麼辦。

蔡總統說，韓國瑜很多政策宣示，讓許多人覺得有一些「娛樂效果」，例如選市長時，說要在太平島挖石油；在選總統的時候，說要在花東蓋不限速腳踏車高速公路、在台灣高山上蓋升旗台。韓國瑜的承諾天馬行空，當被問到錢從哪裡來，常常說就從前瞻基礎建設計畫來，但韓卻批評前瞻基礎建設計畫，他的政策承諾需要好幾個前瞻基礎建設計畫的錢。

蔡總統表示，擔任國家的領導人，必須要有一定的條件，如果背棄對選民的承諾，天馬行空地開政策支票，沒有帶領國家的能力，這絕對不是要選擇的總統候選人。

蔡總統指出，一個好的國家元首，還要具備幾個要件。第一個必須有堅定改革的意志力，要能夠沈得住氣，能夠忍受攻擊，在不同的意見當中，去縮小社會分歧，例如她做到軍公教年改；總統也需要在變局中去創造機遇，例如美中的貿易戰影響全球經濟，但台灣反而成為四小龍第一名，聯合國都說，台灣是美中貿易戰的贏家。

她表示，總統還要有治國的能力，她因應少子化、高齡化的社會，做了許多事，財政還是平衡，比前一個政府好太多；前政府時期，國家的債務佔GDP36%，現在只有31.5%。

她說，最重要的，總統要有抗壓的能力，中國對台灣的文攻武嚇不斷，她沒有退讓過，中國拿觀光客當作工具來威脅，她也沒有低頭；她把觀光的客源拓廣了，今年有1111萬人次的觀光客，創歷史新高，而且客源來自歐、美、日、韓、新南向，大陸客已經從44%降到24%。

她表示，總統也要有正義感，她為青年做社會住宅、向原住民道歉、對威權時代的轉型正義都著墨很深。三年多以前她接手的時候，「政府只有逆風，沒有高飛」，三年多來，過去政府做不到、不敢做、不願意做，蔡英文都做到，蔡英文是值得信賴，會做事的，會有能力的一個政府。（編輯：林淑媛）1081218