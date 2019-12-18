宋楚瑜：綠把兩岸做為選舉操作 改革變胡亂暴衝

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，親民黨總統候選人宋楚瑜（前）微笑揮手，向現場等候的媒體致意。中央社記者謝佳璋攝 108年12月18日

（中央社記者郭建伸台北18日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天在電視政見會表示，綠營把兩岸問題做為選舉操作，製造情緒勒索，並且讓大家不安；他說，蔡政府過去推動的重大改革都引來抗爭，改革變成胡亂暴衝。

2020總統大選首場電視政見會今晚7時登場在華視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見，經抽籤發言順序為韓、宋、蔡，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

宋楚瑜今天晚上在電視政見會第二輪政見發表直批民進黨，表示蔡總統曾說要追求社會正義，但例如蘭嶼不是靠道歉就能解決他們心中的不平；例如核廢料放在蘭嶼，但到夏天觀光季時卻有缺電問題，這只要加幾組發電機就能解決，「不是用口去講，而是要去幫他們解決這些問題」。

宋楚瑜指出，改革需要方法，溝通是必要手段，蔡政府過去推動的重大改革都引來抗爭，改革變成胡亂暴衝，沒有經過行政院跟各部會、立法院好好研商。

影片來源：華視直播頻道YouTube頻道

他舉例，年金改革，明明政府清查國民黨產後，婦聯會已經交出新台幣370億元，老兵的退休金一毛都不必減少，他曾向副總統陳建仁建議過此事，「改革財源明明有，但都不會用」。

宋楚瑜指出，改革只是讓被改的人期待下一次的政黨輪替，再改回來，「台灣經得起這樣折騰嗎？」

宋楚瑜也不僅批綠也打藍，指當年有多少船排隊要進高雄港，台灣號稱要作亞太營運中心，卻因為當時政府的戒急用忍政策，讓台灣不跟大陸來往，強調國民黨跟民進黨都要對高雄負責任。

宋楚瑜也說，總統蔡英文曾在2016年總統辯論會時說，兩岸問題不能拿來選舉操弄，雖然一開始蔡總統把他的建議聽進去，但一到了選舉，很可惜還是被派系綁架，把兩岸問題作為選舉操作，製造情緒勒索，並且讓大家不安。

他說，台灣人要有自信，是這塊土地的主人，強調沒有任何人能夠出賣台灣，也沒有人能不重視民意，而妄作任何決定。

宋楚瑜指出，我們需要能夠解決問題的領導人，團隊也要有紀律，不能胡搞瞎搞，並有經驗整合，強調他自己有這個履歷表，操盤過民主發展，並領導過省府團隊。（編輯：蘇龍麒）1081218