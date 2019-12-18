蔡總統批韓不知青年亡國感 拋四認知要他注意

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統蔡英文今天在政見會上砲火四射，年初中國提出一國兩制台灣方案，韓國瑜卻在那時訪問中聯辦，對香港抗爭模糊以對，都是年輕人有亡國感原因。如果還當成政治炒作，韓國瑜就真的不知道國家人民在想甚麼。

蔡總統同時拋出四個認知，第一，破壞台海現狀是中國；第二，中國利用九二共識正在掏空中華民國；第三個認知是不能以主權交換短期的經濟利益；第四個認知是中國正在全面滲透、分化台灣的社會。她希望這四個認知韓國瑜要注意。

2020總統大選首場電視政見發表會晚間在華視登場，三組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見，經抽籤發言順序為韓、宋、蔡，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

第二輪政見發表，總統說，仔細聆聽韓國瑜發言，講過的話都是一講再講，她都已解釋，韓先生從來不聽解釋，而且指控很多沒有根據。

蔡總統說，台灣經濟受到美中貿易衝突的影響，但台灣依然表現最好，這就是我們的能力，讓很多外商與台商對台灣有信心進來投資，超過7000億的台商返台投資，是真真實實存在，與匯款是兩回事，如果韓國瑜拿匯款當作有無投資就太外行。

蔡總統強調，韓國瑜說有3萬家公司關起來，金管會已解釋這3萬家是因為違反洗錢防制，都是殭屍公司，被勒令關廠，韓國瑜不明究理拿來當作攻擊的工具，這不是一位總統候選人應有態度。

蔡總統指出，總統必須要有國際視野，在變局中帶領國家穩健前進，但不能信口開河，每句話都很重要，如果不重承諾、信口開河，台灣負責任、守信用的形象就會被破壞；很多選民對韓市長有很大疑慮。

今年初中國提出一國兩制台灣方案，蔡總統說，全台灣人議論紛紛，韓市長卻到香港訪問進入中聯辦，這幾年來國民黨對中國的進逼，處處退讓，加上香港民主抗爭的議題上，國民黨與韓國瑜選擇模糊以對，這次不分區立委提名更讓台灣人感到不安，這就是年輕人有亡國感的原因，如果不知道原因還當成政治炒作，他就真的不曉得這個國家人民在想什麼。

蔡總統表示，身為國家的領導人，必須捍衛台灣的主權、民主與自由，台灣跟主流的國際社會在一起，不是因為個人的偏好，而是因為這是基於國家利益跟價值理念的必然選擇，沒有模糊，或者是猶豫的空間。

兩岸問題上，蔡總統說，處理的方式很清楚，遇到壓力不屈服、得到支持不冒進，撐住台灣的主權、穩住兩岸的情勢，贏得國際的肯定。台灣在西太平洋的戰略是處於第一線，經過3年多的努力，已經成為全世界公認，亞太地區最穩定、最值得信任的民主夥伴。

蔡總統表示，香港的情況清楚看到，民主和威權是衝突的，這兩個制度不可能共存在一個國家。台灣絕對不可能接受一國兩制，為了保護國家主權，對一國兩制說不，必須強化自己的實力。

蔡總統說，3年多來，台美關係是史上最好的狀態，台日關係比以前更好，對歐關係也顯著成長，各國支持台灣加入國際組織的聲量創下歷史新高。政府致力於加強和全球經濟的連結，新南向政策的開展，國際重要經貿夥伴的合作關係提升，都看到了初步的成果。

蔡總統表示，努力強化台灣自我防衛能力，逐年增加國防預算，除了必要軍購，國機國造、國艦國造計畫都也已經在進行。歷任總統都想做，但都沒有做到的潛艦，在她的任內也開始建造；提高軍人待遇，部隊裝備的改善，讓國軍更有尊嚴、戰力。

「我雖然沒有當過兵，但自從有民選總統以來，我比任何總統都重視國防」，蔡總統說，守護主權、保護國家，最重要的是人民有沒有團結，團結前提是對現在的情勢有共同的認識。

此外，蔡總統也拋出四個認知請韓國瑜注意，第一個認知是要理解破壞台海現狀的是中國；第二個認知是要知道中國利用九二共識正在掏空中華民國。

第三個認知是不能以主權交換短期的經濟利益。她說，樂見兩岸關係良性互動，也從未緊縮過兩岸的正常互動，但是身為中華民國總統，不能拿主權來交換短期經濟利益，也不能拿主權來交換經濟的發展，或是外交的空間。第四個認知是中國正在全面滲透、分化台灣的社會。

蔡總統表示，中國最害怕的是台灣人的團結、最害怕台灣的民主，3年多來她所做的一切，以及未來4年，都是為了讓台灣能夠更團結，更民主、更壯大。

總統並問韓國瑜，兩次評論新南向政策，一次說「瑪麗亞變英文老師」一次說「鳳凰走了來了一堆雞」，這些歧視性的文字，言語引起了移工跟新住民甚至外國代表處的抗議，是否警覺到，一個總統候選人講話，如果隨便說說，是一個很危險的事情。（編輯：林淑媛）1081218