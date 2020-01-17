更多編輯台推薦新聞：
影片／袋熊擅長挖地洞 意外成為澳洲野火救命英雄
國際

影片／袋熊擅長挖地洞 意外成為澳洲野火救命英雄

早安世界》雙北捷運環狀線獲准營運 19日起免費試乘
早報

早安世界》雙北捷運環狀線獲准營運 19日起免費試乘

獨家／臉書台灣辦公室招募新血 開5大職缺
產經

獨家／臉書台灣辦公室招募新血 開5大職缺

印度瑞辛納對話13國外長與會 台灣今年能見度大增有原因
政治

印度瑞辛納對話13國外長與會 台灣今年能見度大增有原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

是否拋棄九二共識 國民黨：傾聽各界意見再決定

最新更新：2020/01/17 13:26
國民黨代理秘書長曾銘宗17日表示，是否拋棄九二共識不應由少數人決定，一定會傾聽黨內外、全民意見，再做最後決定。（中央社檔案照片）
國民黨代理秘書長曾銘宗17日表示，是否拋棄九二共識不應由少數人決定，一定會傾聽黨內外、全民意見，再做最後決定。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨代理秘書長曾銘宗今天表示，將盡快提出國民黨改革的方式和策略，不會讓各界失望；至於兩岸論述該如何調整，曾銘宗說，是否拋棄九二共識不應由少數人決定，一定會傾聽黨內外、全民意見，再做最後決定。

國民黨2020總統、立委大敗，前主席吳敦義率一級黨務主管總辭，黨內檢討聲浪四起，包括青壯派建議成立改革委員會，徹底改造國民黨，也有人認為，九二共識的兩岸路線需調整。

曾銘宗上午在國民黨中央張貼黨主席補選公告，並接受媒體聯訪。他表示，謝謝黨內、外對國民黨提出很多可行、有建設性的意見，國民黨一定會吸納這些聲音，盼改造之後能重返執政，有更大的發展空間。

至於是否將在代理秘書長任內提出具體改革辦法，曾銘宗說，國民黨沒有時間蹉跎，一定會很快提出改革的方式和策略，包括舉行論壇凝聚共識、成立改革策略委員會等，都正在積極研議中，不會讓各界失望。

外界也關注，國民黨是否將調整兩岸論述，曾銘宗說，是否要有九二共識2.0版或是升級版，或是否要拋棄九二共識，都不是由他個人、未來黨主席或少數黨員決定，國民黨要呼應全民聲音，一定會傾聽黨內外、2300萬人民看法後，再做出決定。

外傳國民黨將留任總辭的一級主管，曾銘宗說，現在最重要的就是把黨中央、地方黨部穩下來，才有利後續黨務推動，不會全數留任請辭的一級主管，會做適度調整，也希望有新的人員進來。

曾銘宗強調，新的人事案這兩天會決定，也將在22日中常會上通過新人事。

在曾銘宗受訪之後，國民黨新北市黨部主委李乾龍抵達黨中央提出書面辭呈，台北市黨部主委黃呂錦茹也已口頭請辭。

國民黨今天張貼黨主席補選公告，根據時程，今天起到2月3日開放參選人進行黨員連署；1月30日至1月31日受理參選人領表，2月3日至4日受理參選人登記，3月7日進行投開票。（編輯：蘇龍麒）1090117

延伸閱讀
九二共識可否調整 議員轉述馬英九稱有4前提改革國民黨 青年團將舉行兩岸路線大辯論國民黨青壯派有意捨九二共識 陸學者：弄錯方向
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報