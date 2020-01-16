九二共識可否調整 議員轉述馬英九稱有4前提

（中央社記者劉建邦台北16日電）國民黨台北市議員戴錫欽等4人昨天拜訪前總統馬英九，並向他請教九二共識內涵。據市議員轉述馬英九提出4個前提，包含符合中華民國憲法、民意支持等，賦予九二共識新意涵。

張斯綱、李明賢、戴錫欽、李柏毅15日上午前往馬英九基金會拜訪馬英九。李明賢、張斯綱、戴錫欽今天透過媒體群組發布拜會馬英九的相關訊息。

戴錫欽等人拜訪馬英九時，請教九二共識真正內涵，以及日後有沒有調整的空間？

根據戴錫欽等市議員轉述，馬英九表示，九二共識不是不能調整，怎麼調整都必須「符合中華民國憲法、民意支持、北京能夠接受做為雙方交流共識，還有國際能夠理解」，這4個前提才能賦予九二共識新意涵。

馬英九說，更重要的是，北京及民進黨要放棄對彼此的敵意，兩岸關係才有機會好轉。

馬英九表示，他主張不統、不獨、不武，還是能有效維持現狀，邦交國大致維持不變，台日之間在1972年斷交後簽訂60個協議，有28個在他執政時期；台美之間互動頻密，美方內閣成員破冰來訪、201億美元軍購，提供對唯一是無邦交的我國免簽證服務。

馬英九說，歷經時代變動及民進黨操弄，很多人對九二共識已經不瞭解，甚至被戴上口號式紅帽，九二共識必須要有新意涵，特別是九二共識本身就賦予各自表述靈活性，並不是一成不變。他期待黨內能夠凝聚共識，讓國民黨兩岸政策符合社會期待，務實可行。

馬英九與戴錫欽等人也談到國民黨未來路線，根據戴錫欽等市議員轉述，馬英九建議主軸放在「民主保台、親美和陸」。

馬英九表示，保台不僅是捍衛台灣民主選舉不會改變，包括台灣多元相互尊重價值及生活方式。對外，與美國緊密合作是朝野共識，國民黨雖然在野，跟美國各界互動必須加緊腳步，對美工作不是單一政黨專利。而兩岸和平在台灣也是高度共識，對國際環境也有積極正向幫助。他期待國民黨儘速走出低潮，調整步伐。（編輯：李亨山）1090116