吳敦義15日辭黨主席 多數中常委傾向不慰留

國民黨2020選戰大敗，黨主席吳敦義15日將率一級主管向中常會總辭，黨內研判，多數中常委傾向不慰留。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨2020選戰大敗，黨主席吳敦義明天將率一級主管向中常會總辭，黨內研判，多數中常委傾向不慰留，流會可能性也不高，應可如期准辭吳敦義，並確定後續補選期程。

知情人士今晚表示，吳敦義考量和兩位副主席同時請辭後，無人代理，應會建議由國民黨立法院黨團總召曾銘宗代理黨主席，繼續黨務的正常運作。

吳敦義明天將率與選務相關一級主管、副秘書長、秘書長、副主席向中常會總辭，有挺吳常委批評，黨主席是黨員直選，無需中常會同意，吳敦義要辭就辭，何必拖中常會為吳敦義背書。

黨內青壯派中常委江啟臣率先請辭中常委，並呼籲集體總辭，組成臨時決策委員會，截至目前，中常委蔣萬安、徐弘庭、黃昭順、沈智慧、謝典林、楊瓊瓔等先後跟進，共有7人請辭中常委。

不過，另一派常委持不同意見，他們認為，若在明天中常會前總辭，讓常會流會，吳敦義很可能就有理由繼續留任，待命至改選完主席，這不符合社會期待，因此主張應常會後再總辭。

國民黨也透過新聞稿表示，本屆中常委原應在去年10月屆滿前改選，但因應2020年大選，經全代會通過延長任期至今，「無所謂辭職問題。」

中常會組成為中央委員投票選任的32人，加上青年團總團長、全國青年工作總會總會長共34人，根據中常會議事規則，以主席、副主席及中央常務委員總額半數為開會法定人數。

黨內認為，請辭的7位中常會不出席常會，不足以影響開會法定人數，流會可能性不大，多數常委也傾向不慰留吳敦義，應可如期通過黨主席補選作業要點和時程，根據黨中央初步規劃的時程草案，17日將發布補選公告，3月7日投票改選。

不過，也有一說，傳出吳敦義可能「請辭待命」，雖然總辭但要等到新主席就任才離職交接。不願具名的黨內人士說，吳敦義個人也許不戀棧黨主席職位，但身邊的人可能還在為吳獻策，今晚到明天常會之前恐怕仍有變數。

吳敦義的請辭案未定，黨內已開始點名新任掌舵手，包括前總統馬英九、前新北市長朱立倫，新北市長侯友宜也被視為可穩定軍心，也有人力薦讓青壯世代全面接班，蔣萬安、江啟臣、立委連任失利的李彥秀都是熱門人選。

金門縣長楊鎮浯今天率先在臉書力挺朱立倫擔任黨主席，他認為，朱立倫的國際觀，足以讓國民黨與美方重建互信；朱立倫的政治特性，可以讓國民黨邁向本土化；朱立倫承上啟下的政治經歷，能作為國民黨內年輕世代與大老派系的橋梁與桶箍，盼朱立倫為國民黨、為台灣的長遠發展，再承擔一次。

台大政治系教授張亞中昨天率先表態參選黨主席，藍天行動聯盟主席武之璋今天也表態參選，盼徹底改革國民黨。

面對敗選，國民黨內檢討、改革聲浪四起，明天中常會召開前，有不少團體將到中央黨部前表達心聲，包括13縣市的青年議員將發表「打破長老政治、推動改革宣言」、國民黨青年發起「青黨行動」等，另也有獨派團體台灣國將舉行「感謝吳敦義」記者會。（編輯：謝佳珍）1090114