蔣萬安跟進辭國民黨中常委 指檢討改革刻不容緩

國民黨在總統立委選舉大敗，掀起改革聲浪，國民黨立委江啟臣率先宣布辭去國民黨中常委一職，同為中常委、連任成功的蔣萬安（圖）也在臉書上跟進。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中、劉冠廷台北14日電）國民黨在總統立委選舉大敗，掀起改革聲浪，國民黨立委江啟臣率先宣布辭去國民黨中常委一職，立委蔣萬安、台北市議員徐弘庭響應跟進。

連任成功的江啟臣今晚在臉書宣布辭中常委，並呼籲所有的中常委明天一同總辭，同時組成臨時決策委員會。

在江啟臣宣布辭去中常委之後，同為中常委、連任成功的蔣萬安稍後也在臉書上跟進，蔣萬安說，國民黨歷經二次總統敗選，檢討改革已經刻不容緩，他贊同江啟臣的觀點，改革國民黨，先從國民黨決策核心中常會開始。

他表示，即日起辭去國民黨中常委職務，國民黨必須建立新的決策模式，重新獲得民眾的信賴。

徐弘庭也在個人臉書粉絲專頁發文跟進，徐弘庭表示，響應江啟臣的說法並同步宣布辭去中常委的職務，也同步呼籲所有的中常委一同總辭，週三的中常會沒有必要也不應該決定國民黨主席吳敦義的請辭案。

徐弘庭指出，雖曾在中常會中數次提出異議，卻未被接受，但身為國民黨最高權力機構中常會一員，他同樣該做出回應。（編輯：張佑之）1090114