跟進辭中常委 黃昭順：不改革會像親民黨被殲滅

參選立委失利的黃昭順（中）14日表示要辭中常委，並指出國民黨如不徹底改革會像親民黨一樣被殲滅，盼國民黨再站起來。（圖取自facebook.com/chaoshun）

（中央社記者王淑芬高雄14日電）國民黨在總統立委選舉大敗，繼黨內青壯派辭中常委後，參選立委失利的黃昭順今天也說要辭中常委，並指出國民黨如不徹底改革會像親民黨一樣被殲滅，未來會當黨志工，盼國民黨再站起來。

國民黨在總統及立委選舉慘敗，黨內改革檢討聲浪不斷，包括立委江啟臣、蔣萬安及台北市議員徐弘庭等人都響應跟進。

國民黨資深立委黃昭順在立委選舉也敗選，面對黨的改革檢討聲音，她今天告訴中央社記者，將會辭去中常委。

她說，在第一時間就和江啟臣交換過意見並認為中常委要負責，並指出國民黨慘敗應該要徹底改革，如果再不面對敗選，會像親民黨一樣被殲滅。她表示會透過臉書表態並發函黨中央。

此外，她也說將不再參選中常委，未來選立委一事也沒有想法，她將擔任黨的志工和老人服務。

黃昭順在高雄市左營、楠梓區參選立委，以1萬多票敗給民進黨劉世芳，尋求9連霸之路失利。（編輯：張芷瑄）1090114