江啟臣辭國民黨中常委 籲改革黨內決策機制

剛完成連任的國民黨立委江啟臣（圖）13日晚間宣布辭去國民黨中常委一職，並呼籲所有的中常委14日一同總辭，同時組成臨時決策委員會。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨在這次總統大選大敗，改革聲浪四起，剛完成連任的國民黨立委江啟臣今天晚間宣布辭去國民黨中常委一職，並呼籲所有的中常委明天一同總辭，同時組成臨時決策委員會。

江啟臣說，委員會成員應由國民黨執政縣市的縣市首長、正副議長及立法院黨團推舉的一定比例代表所組成，並推舉代理主席，即刻進行國民黨的路線與權力結構的改革，並協助高雄市長韓國瑜渡過罷韓危機。 面對國民黨這次的敗選，江啟臣晚間透過臉書表示，這次的選舉結果顯示，台灣社會從2018年的「討厭民進黨」，在短短一年多的時間變成了「不信任國民黨」，造成這次有非常多的國民黨優秀人才競選失利，有許多符合社會期待的人才不能為人民服務，這是國民黨必須深刻反省的地方。

江啟臣表示，包括他自己在內的所有黨內同志，都需要徹底檢討，為什麼國人不再信任國民黨，為什麼國民黨已經與時代脫節，唯有痛定思痛的改革，才能有再次奮起的機會，唯有讓國民黨徹底地脫胎換骨，才能再度的重拾社會大眾的信任。

江啟臣指出，檢討並非只是嘴巴說說，必須要拿出實際的行動，這次的敗選結果，是全體決策階層共同的責任，不只是黨主席，國民黨最高權力機構的中常會，同樣也該做出回應；目前所需的，是檢討自己，而非檢討他人，所以他非常認同國民黨立委林為洲所提出的想法，他將宣布辭去中常委的職務，並呼籲所有的中常委明天一同總辭，同時組成臨時決策委員會。

他也說，除此之外，黨內一級主管應全面啟用具有民意敏銳度的青壯派優秀戰將，延續世代銜接工程，尤其是本次惜敗的國民黨立委李彥秀、柯志恩等一級戰將，讓國民黨未來可以由外而內、由下而上的全面啟動世代交替，改革中常會及黨內的決策機制，讓國民黨成為符合人民期待的政黨。（編輯：紀淑芳）1090113